Режиссёр Clair Obscur: Expedition 33 объяснил, почему успех не изменит студию Sandfall

Неожиданный триумф Clair Obscur: Expedition 33, который стал одним из самых обсуждаемых релизов года и собрал множество наград на Golden Joystick Awards 2025, не повлияет на философию его создателей. Об этом сообщил креативный директор и генеральный директор Sandfall Interactive Гийом Брош.

По словам Броша, несмотря на внезапную популярность и высокие продажи, команда намерена придерживаться тех же творческих принципов, с которыми начинала работу над своим дебютным проектом.

«Мы не считаем, что успех должен менять нас как людей. Мы хотим и дальше делать честные игры, рассказывать истории, которые вызывают эмоции и откликаются у игроков. Это было нашей целью с первого дня, и именно это мы продолжим делать», — рассказал он в беседе с GamesRadar+.

Sandfall Interactive остаётся небольшой студией: в штате работает чуть более 30 сотрудников, а для разработки Expedition 33 привлекались внешние специалисты. Однако расширяться команда не планирует.

«Мы чувствуем себя комфортно в нынешних масштабах. Нам нравится работать компактным коллективом, и мы не видим смысла расти просто ради роста», — отметил Брош.

При этом создатели не скрывают, что при разработке первой игры допустили ошибки, и теперь считают их важным опытом. Однако главным достижением проекта в Sandfall называют реакцию игроков.

«Самая большая награда — видеть, как игроки привязываются к героям и находят поддержку в нашей истории. Если наше творчество помогает кому-то пережить трудные моменты — значит, мы двигаемся в правильном направлении», — добавил Брош.

Студия пока не раскрывает детали следующего проекта, но ранее разработчики отмечали, что не собираются ограничивать себя одним жанром или художественным стилем.