Режиссёр Clair Obscur: Expedition 33 восхитился игроком, победившим самого сложного босса честно

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 уже привыкли к тому, что игроки ищут способы сломать боевую систему и побеждать самых сложных врагов за счёт хитрых билдов. Но один случай удивил даже самого режиссёра игры.
Креативный директор Sandfall Interactive Гийом Брош рассказал в интервью Edge, что был впечатлён игроком, который сумел одолеть опционального постгейм-босса Симона — одного из самых сложных противников в RPG — без каких-либо «сырных» тактик. Более того, этот игрок принимал на себя каждый удар босса и всё равно вышел победителем.
По словам Броша, такой подход он сам пытался повторить ещё до релиза, но у него ничего не вышло. При этом разработчик отметил, что сообщество в целом не нашло способов сломать игру непредусмотренными методами, хотя эксперты по билдам всё же научились эффективно уничтожать Саймона даже на повышенных сложностях и с модификаторами.
Тем не менее победа над боссом «в лоб», без уклонений и эксплойтов, стала редким достижением — и своеобразным знаком уважения от самого руководителя проекта.
Подскажите кто-нибудь, можно ли на этом сайте забанить фразу "Clair Obscur: Expedition 33", чтоб никогда не видеть в новостях и тп?
Нет, к сожалению. Быстрее сайт переименуют в название этой игры :) На Плэйграунд, видимо, основная фан-база этой игры в СНГ.
Можно, но сразу после бана любых упоминаний ккд2
Пройдет лет пять, а новости об этой игре будут по прежнему выходить и раздражать и издеваться над нами))
А может просто не заходить в новости которые вас так раздражают, никто же не заставляет? Или вас трясет уже только от вида превьюхи?)))) Тогда тяжело вам наверно в интернете живется, сочувствую))
Никогда не понимал.. какой смысл сражаться с боссами без трейнеров. Поставил бессмертие и всё. Всё равно ведь смысл в том чтобы победить.
В том же Elden Ring или Dark Souls за это может бан прилететь (
А зачем вообще играть в ER, если только не ради челенджа? Проскипать боссов ради сюжета в сосалике - это бред))