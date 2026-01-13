Режиссёр Clair Obscur: Expedition 33 восхитился игроком, победившим самого сложного босса честно

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 уже привыкли к тому, что игроки ищут способы сломать боевую систему и побеждать самых сложных врагов за счёт хитрых билдов. Но один случай удивил даже самого режиссёра игры.

Креативный директор Sandfall Interactive Гийом Брош рассказал в интервью Edge, что был впечатлён игроком, который сумел одолеть опционального постгейм-босса Симона — одного из самых сложных противников в RPG — без каких-либо «сырных» тактик. Более того, этот игрок принимал на себя каждый удар босса и всё равно вышел победителем.

По словам Броша, такой подход он сам пытался повторить ещё до релиза, но у него ничего не вышло. При этом разработчик отметил, что сообщество в целом не нашло способов сломать игру непредусмотренными методами, хотя эксперты по билдам всё же научились эффективно уничтожать Саймона даже на повышенных сложностях и с модификаторами.

Тем не менее победа над боссом «в лоб», без уклонений и эксплойтов, стала редким достижением — и своеобразным знаком уважения от самого руководителя проекта.