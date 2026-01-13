ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 629 оценок

Режиссёр Clair Obscur: Expedition 33 восхитился игроком, победившим самого сложного босса честно

IKarasik IKarasik

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 уже привыкли к тому, что игроки ищут способы сломать боевую систему и побеждать самых сложных врагов за счёт хитрых билдов. Но один случай удивил даже самого режиссёра игры.

Креативный директор Sandfall Interactive Гийом Брош рассказал в интервью Edge, что был впечатлён игроком, который сумел одолеть опционального постгейм-босса Симона — одного из самых сложных противников в RPG — без каких-либо «сырных» тактик. Более того, этот игрок принимал на себя каждый удар босса и всё равно вышел победителем.

По словам Броша, такой подход он сам пытался повторить ещё до релиза, но у него ничего не вышло. При этом разработчик отметил, что сообщество в целом не нашло способов сломать игру непредусмотренными методами, хотя эксперты по билдам всё же научились эффективно уничтожать Саймона даже на повышенных сложностях и с модификаторами.

Тем не менее победа над боссом «в лоб», без уклонений и эксплойтов, стала редким достижением — и своеобразным знаком уважения от самого руководителя проекта.

15
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Great-heartedElio

Подскажите кто-нибудь, можно ли на этом сайте забанить фразу "Clair Obscur: Expedition 33", чтоб никогда не видеть в новостях и тп?

22
GetJet

Нет, к сожалению. Быстрее сайт переименуют в название этой игры :) На Плэйграунд, видимо, основная фан-база этой игры в СНГ.

1
Gyunter ODim

Можно, но сразу после бана любых упоминаний ккд2

Misha Mi

Пройдет лет пять, а новости об этой игре будут по прежнему выходить и раздражать и издеваться над нами))

11
UnemotionalFrazer

А может просто не заходить в новости которые вас так раздражают, никто же не заставляет? Или вас трясет уже только от вида превьюхи?)))) Тогда тяжело вам наверно в интернете живется, сочувствую))

1
Andrey Wealson

Никогда не понимал.. какой смысл сражаться с боссами без трейнеров. Поставил бессмертие и всё. Всё равно ведь смысл в том чтобы победить.

6
Lvinomord

В том же Elden Ring или Dark Souls за это может бан прилететь (

UnemotionalFrazer Lvinomord

А зачем вообще играть в ER, если только не ради челенджа? Проскипать боссов ради сюжета в сосалике - это бред))

2