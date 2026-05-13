Режиссёр Final Fantasy 7 Rebirth объяснил рост популярности гибридных RPG вроде Clair Obscur: Expedition 33

Режиссёр Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагути считает, что популярность RPG с сочетанием пошаговой и динамической боевой системы стала закономерным этапом развития жанра. По его словам, современные игроки всё чаще предпочитают проекты с мгновенной реакцией на действия пользователя, из-за чего классические пошаговые механики постепенно уступают место более гибридным решениям.

Хамагути отметил, что несмотря на растущую популярность экшен-игр, у традиционных RPG по-прежнему остаётся важное преимущество — возможность продумывать действия и выстраивать стратегию. Однако новое поколение игроков привыкло к более быстрому темпу и постоянной обратной связи, поэтому разработчики всё чаще объединяют тактические элементы с динамичным управлением.

В качестве примера подобных тенденций сейчас активно обсуждается Clair Obscur: Expedition 33 — ролевая игра от французской студии Sandfall Interactive. Проект получил внимание благодаря боевой системе, где пошаговые механики сочетаются с уклонениями, парированиями и таймингом атак в реальном времени.

Сам Хамагути подчеркнул, что переход серии Final Fantasy к более экшен-ориентированному геймплею не означает полный отказ от стратегических элементов. По его словам, во время создания Final Fantasy 7 Remake и Rebirth команда старалась сохранить напряжение выбора команд и тактическое мышление, характерное для оригинальной игры.

При этом разработчик дал понять, что будущие части Final Fantasy не обязаны придерживаться исключительно экшен-формата. В компании продолжают рассматривать разные подходы к развитию RPG-систем, ориентируясь на то, какие элементы лучше всего работают для игроков.