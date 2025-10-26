Режиссёр Final Fantasy 7 Rebirth выбрал Clair Obscur: Expedition 33 своей игрой года

Режиссёр Final Fantasy 7 Remake и Rebirth Наоки Хамагути назвал свою личную «Игру года». Им стала Clair Obscur: Expedition 33 — дебютная работа студии Sandfall Interactive, вдохновлённая классическими японскими ролевыми играми.

В беседе с GamesRadar+ Хамагути отметил, что проект впечатлил его не только сражениями, напоминающими лучшие образцы JRPG, но и тем, насколько гармонично он сочетает все элементы игры:

«Это действительно великолепная игра, и она заслуживает звания Game of the Year. Мне бы хотелось, чтобы она получила это признание. В ней правильно сделано всё — от мира и персонажей до повествования и боевой системы. Она сбалансирована на высочайшем уровне качества».

Хамагути подчеркнул, что не стоит зацикливаться только на боевой системе, хотя разработчики нашли интересный подход к пошаговым боям, добавив элементы реактивного парирования. По его словам, именно комплексный подход Sandfall Interactive сделал Clair Obscur: Expedition 33 столь успешной.

Режиссёр также рассказал, что команда Sandfall посещала главный офис Final Fantasy в Японии, что произвело на него сильное впечатление:

«Они проявили огромное уважение к традициям жанра, к классическим пошаговым JRPG. Мы, как японские разработчики, рады видеть, как западные студии вдохновляются этими идеями и создают что-то по-настоящему новое».

Clair Obscur: Expedition 33 вышла в 2025 году и быстро завоевала признание критиков и игроков, став одной из самых ярких JRPG последних лет.