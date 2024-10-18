Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 будет недорогой, но и не короткой

Команда разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 из Sandfall Interactive ответила на опасения, что ее дебютная RPG может быть короткой, поскольку она стоит не 70 долларов. Обратившись к X (или Twitter), студия подтвердила, что недавно указанная цена в 50 долларов действительно верна, и ответила на предположение, что это будет короткая игра, поскольку разработчик не взимает полную цену.

Чтобы прояснить ситуацию: мы вложили все наши сердца и души в эту игру. Когда вы играете в Expedition 33, вы можете ожидать 30+ часов основной игры и столько же побочного контента для наших экспедиционеров-завершителей.



Цены, которые вы видите у местных продавцов, точны, и мы с нетерпением ждем, когда вы получите игру.

Объясняя цену в 50 долларов, разработчики сообщили:

Мы небольшая команда с инди-духом, и мы создаем то, что, по нашему мнению, действительно особенное. Мы не студия AAA-класса, это наша первая игра, и мы хотим, чтобы как можно больше людей открыли для себя наш мир.

Пошаговая RPG теперь должна выйти весной 2025 года.