Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 будет недорогой, но и не короткой

Команда разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 из Sandfall Interactive ответила на опасения, что ее дебютная RPG может быть короткой, поскольку она стоит не 70 долларов. Обратившись к X (или Twitter), студия подтвердила, что недавно указанная цена в 50 долларов действительно верна, и ответила на предположение, что это будет короткая игра, поскольку разработчик не взимает полную цену.
Чтобы прояснить ситуацию: мы вложили все наши сердца и души в эту игру. Когда вы играете в Expedition 33, вы можете ожидать 30+ часов основной игры и столько же побочного контента для наших экспедиционеров-завершителей.
Цены, которые вы видите у местных продавцов, точны, и мы с нетерпением ждем, когда вы получите игру.
Объясняя цену в 50 долларов, разработчики сообщили:
Мы небольшая команда с инди-духом, и мы создаем то, что, по нашему мнению, действительно особенное. Мы не студия AAA-класса, это наша первая игра, и мы хотим, чтобы как можно больше людей открыли для себя наш мир.
Пошаговая RPG теперь должна выйти весной 2025 года.
"Мы небольшая команда с инди-духом, и мы создаем то, что, по нашему мнению, действительно особенное. Мы не студия AAA-класса" от куда у них тогда столько денег, на актеров озвучки, там каст такой что пиксаровские мультики позавидуют
их,вообще,майки спонсируют.
Вообщето их спонсирует французская ИРИ, эпики, и ещё какая-то хрень
Учитывая геймплей - игра может хоть 50 часов проходиться, и как я понимаю это будет достигнуто за счёт того что геймплей станет слишком растянутым, а каждый бой будет обязательным. А учитывая что такая боевая система нравится не всем - многие дропнут её намного раньше.
Знаем