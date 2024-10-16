Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 выйдет весной 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и Epic Games Store. Издатель Kepler Interactive и разработчик Sandfall Interactive также подтвердили, что игра будет доступна через Xbox Game Pass. Недавно был выпущен новый трейлер, который продемонстрировал озвучку игры.

В числе актёров:

Чарли Кокс («Сорвиголова») в роли Густава, инженера, посвятившего свои последние дни борьбе с Красочницей.

Дженнифер Инглиш (Baldur's Gate 3) озвучит Маэль, застенчивую одиночку, ищущую свой путь в мире.

Кирсти Райдер («Песочный человек») в роли Лунэ, учёного, который стремится разгадать тайны мира.

Шала Никс (Cyberpunk 2077) озвучивает Сциэль, воительницу, привыкшую к жестокости окружающего мира.

Энди Серкис («Властелин колец») играет Ренуара, готового на всё ради победы.

Бен Старр (Final Fantasy 16) озвучит таинственного незнакомца Версо.

Сюжет игры расскажет о судьбоносном путешествии экспедиции к Красочнице. Игра предложит динамичную механику передвижения, позволяя игрокам преодолевать сложные ландшафты. В бою будет использоваться реактивная пошаговая система, требующая точных действий для успешного выполнения атак, парирования и уклонения.