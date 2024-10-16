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Clair Obscur: Expedition 33 2025 г.
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
7.7 46 оценок

Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 выйдет весной 2025 года

butcher69
Новости

Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 выйдет весной 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и Epic Games Store. Издатель Kepler Interactive и разработчик Sandfall Interactive также подтвердили, что игра будет доступна через Xbox Game Pass. Недавно был выпущен новый трейлер, который продемонстрировал озвучку игры.

В числе актёров:

  • Чарли Кокс («Сорвиголова») в роли Густава, инженера, посвятившего свои последние дни борьбе с Красочницей.
  • Дженнифер Инглиш (Baldur's Gate 3) озвучит Маэль, застенчивую одиночку, ищущую свой путь в мире.
  • Кирсти Райдер («Песочный человек») в роли Лунэ, учёного, который стремится разгадать тайны мира.
  • Шала Никс (Cyberpunk 2077) озвучивает Сциэль, воительницу, привыкшую к жестокости окружающего мира.
  • Энди Серкис («Властелин колец») играет Ренуара, готового на всё ради победы.
  • Бен Старр (Final Fantasy 16) озвучит таинственного незнакомца Версо.
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Сюжет игры расскажет о судьбоносном путешествии экспедиции к Красочнице. Игра предложит динамичную механику передвижения, позволяя игрокам преодолевать сложные ландшафты. В бою будет использоваться реактивная пошаговая система, требующая точных действий для успешного выполнения атак, парирования и уклонения.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Floww

Ждем верим))

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AllConforD

"Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 выйдет весной 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam"

В желаемое, в Steam, добавлена, а там видно будет, но, из того, что пока анонсировано …..

https://vk.com/video-161894533_456239121

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