Русская озвучка Clair Obscur: Expedition 33 задержится - студия GamesVoice назвала новую дату

Студия локализации GamesVoice объявила о переносе релиза русской озвучки для Clair Obscur: Expedition 33. Об этом стало известно во время «Итогового стрима 2025». Изначально выход дубляжа планировался на конец декабря, однако теперь релиз сдвинут на февраль 2026 года — ориентировочно на середину месяца.

По словам представителей GamesVoice, большая часть основной игры уже полностью озвучена. В данный момент команда работает над локализацией дополнительного контента, вышедшего после релиза, который также получит русский голос в ближайшее время. В студии подчеркнули, что проект не испытывает технических трудностей и дополнительных сборов средств не потребуется.

Причина переноса кроется в финальной стадии производства: специалисты занимаются сведением кат-сцен, проводят тесты и при необходимости перезаписывают отдельные реплики. Этот процесс требует времени и согласования с занятыми актёрами, но делается ради максимально высокого качества результата.