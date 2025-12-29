Русская озвучка Clair Obscur: Expedition 33 задержится - студия GamesVoice назвала новую дату

Студия локализации GamesVoice объявила о переносе релиза русской озвучки для Clair Obscur: Expedition 33. Об этом стало известно во время «Итогового стрима 2025». Изначально выход дубляжа планировался на конец декабря, однако теперь релиз сдвинут на февраль 2026 года — ориентировочно на середину месяца.
По словам представителей GamesVoice, большая часть основной игры уже полностью озвучена. В данный момент команда работает над локализацией дополнительного контента, вышедшего после релиза, который также получит русский голос в ближайшее время. В студии подчеркнули, что проект не испытывает технических трудностей и дополнительных сборов средств не потребуется.
Причина переноса кроется в финальной стадии производства: специалисты занимаются сведением кат-сцен, проводят тесты и при необходимости перезаписывают отдельные реплики. Этот процесс требует времени и согласования с занятыми актёрами, но делается ради максимально высокого качества результата.
Ребят купил новый ноут недавно и там ссд оказалось разбит на три раздела, я привык пользоваться сразу всем ссд сразу, а тут пришлось игры ставить на второй раздел потому что первый маленький сделали всего 200 гигов, так вот может мне кажется но при установке игры на второй раздел игры подлагивают и не держат максимально стабильный фпс, хотя в драйвере вдеокарты я включил максимальное энергопотребелние и режим tdp включил максимальный, ну т.е. дело не в этом, из тех игр что беспокоят это Dirt 2, и ещё у неё прикол что при полноэкранном режиме у неё лок на 60 фпс становиться, а в режиме окна она выдаёт все 180 фпс, но опять же с лагами и просадками, этого не может быть в такой старой игре и на таком мощном ноуте, винда 11 22h4, дрова последние, возможно она лагает из за режима окна ещё, не знаю что и думать уже. Ноут вот такой MAIBENBEN X16B-R98956 Atomic Heart Edition X16B-R98956GQSHBRE3 Ноутбук 16", AMD Ryzen 9 8940HX, RAM 16 ГБ, SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 Гб), Windows Home, (X16B-R98956GQSHBRE3).
