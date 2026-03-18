Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 828 оценок

Русская озвучка Clair Obscur от студии GamesVoice стала лучше: герои заговорили естественнее

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice выпустила обновление русской озвучки для Clair Obscur: Expedition 33, исправив ряд заметных недочётов и добавив новые реплики.

В свежей версии Гюстав больше не кричит при ведении дневника, а Эскьё наконец получил полноценную русскую речь. Также разработчики добавили пропущенные фразы Версо на уровне «Высь» и устранили расхождения в субтитрах, улучшив общее восприятие истории.

Над озвучкой работали известные актёры. Так, Сергей Чихачёв, знакомый по роли Кровавого Барона из The Witcher 3: Wild Hunt, озвучил Моноко. Александр Гаврилин стал голосом Гюстава, а Евгения Лучникова исполнила роль Маэль.

Clair Obscur: Expedition 33 "Русификатор текста и звука" [v1.3] {GamesVoice}

В каст также вошли Дмитрий Поляновский, Татьяна Манетина, Сергей Понамарёв, Владимир Антоник, Татьяна Абрамова и Евдокия Лаврухина.

Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, включая подписку Game Pass.

Greencore

Зачем выпускать озвучку к этому игросодержащему продукту?

Offn

Если честно, оригинал настолько хорош, что любая русская озвучка будет не дотягивать.
У Хогвартс Легаси хорошо получилось. Тут же не нужно.

NochnoiGid

Странно, вроде старался не пропустить анонс озвучки именно этой и... пропустил. Как-то тихонько они его релизнули.

JIoMTuK

gamesvoice всё больше становятся похожи на современных разработчиков: выпускают сыроватый продукт и потом патчами допиливают

BitMan_and_Roban