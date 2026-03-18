Русская озвучка Clair Obscur от студии GamesVoice стала лучше: герои заговорили естественнее

Студия GamesVoice выпустила обновление русской озвучки для Clair Obscur: Expedition 33, исправив ряд заметных недочётов и добавив новые реплики.

В свежей версии Гюстав больше не кричит при ведении дневника, а Эскьё наконец получил полноценную русскую речь. Также разработчики добавили пропущенные фразы Версо на уровне «Высь» и устранили расхождения в субтитрах, улучшив общее восприятие истории.

Над озвучкой работали известные актёры. Так, Сергей Чихачёв, знакомый по роли Кровавого Барона из The Witcher 3: Wild Hunt, озвучил Моноко. Александр Гаврилин стал голосом Гюстава, а Евгения Лучникова исполнила роль Маэль.

В каст также вошли Дмитрий Поляновский, Татьяна Манетина, Сергей Понамарёв, Владимир Антоник, Татьяна Абрамова и Евдокия Лаврухина.

Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, включая подписку Game Pass.