Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 741 оценка

Русская озвучка для Clair Obscur: Expedition 33 уже на подходе - студия GamesVoice назначила дату релиза на 26 февраля

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice объявила о скором выходе русской озвучки для Clair Obscur: Expedition 33. Команда подошла к анонсу с юмором, заявив, что релиз состоится «13 февраля по юлианскому календарю», и иронично предложила скептикам больше не сомневаться в выполнении обещаний.

Тем, кого формулировка могла запутать, разработчики советуют посмотреть опубликованный видеоролик — в нём дата указана в привычном формате. Но если вам лень это делать - дата назначена на 26 февраля. До премьеры остаются считаные дни, а значит, поклонникам стоит готовиться к новому прохождению с полноценной русской озвучкой.

Проект Clair Obscur: Expedition 33 привлёк внимание атмосферой мрачного фэнтези и нестандартной стилистикой, а локализация от GamesVoice призвана сделать приключение ещё доступнее для русскоязычной аудитории.

19
9
Комментарии:  9
klitor_lizator

Обязательно перепройду ещё раз на великом и могучем.

8
dmbarar

В чем проблема выучить английский?

12
Colourlove dmbarar

В чём проблема научиться делать игры и самому делать, а не играть в чужие? Зачем усложнять с изучением английского

7
Armen 88 dmbarar

А твоя в чем проблема?

1
Dark1994

Самое время перепройти шедевр)

6
МАХАН МАХАНОВИЧ

Проект среднего пашиба только с озвучкой проходить.

6
Richard Batsbаk

А песни тоже перевели? Если да, то печально

3
Кей Овальд

Кайф, как раз допройду Обезьяна и занырну в Экспедицию.
Хотя лучше 1.1 озвучки подождать, последнее время уже и такая тенденция.

Сергей Понащенко

Ну попробую я эту игру столетия)) с озвучкой попробую.