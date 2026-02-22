Русская озвучка для Clair Obscur: Expedition 33 уже на подходе - студия GamesVoice назначила дату релиза на 26 февраля

Студия GamesVoice объявила о скором выходе русской озвучки для Clair Obscur: Expedition 33. Команда подошла к анонсу с юмором, заявив, что релиз состоится «13 февраля по юлианскому календарю», и иронично предложила скептикам больше не сомневаться в выполнении обещаний.
Тем, кого формулировка могла запутать, разработчики советуют посмотреть опубликованный видеоролик — в нём дата указана в привычном формате. Но если вам лень это делать - дата назначена на 26 февраля. До премьеры остаются считаные дни, а значит, поклонникам стоит готовиться к новому прохождению с полноценной русской озвучкой.
Проект Clair Obscur: Expedition 33 привлёк внимание атмосферой мрачного фэнтези и нестандартной стилистикой, а локализация от GamesVoice призвана сделать приключение ещё доступнее для русскоязычной аудитории.
Обязательно перепройду ещё раз на великом и могучем.
В чем проблема выучить английский?
В чём проблема научиться делать игры и самому делать, а не играть в чужие? Зачем усложнять с изучением английского
А твоя в чем проблема?
Самое время перепройти шедевр)
Проект среднего пашиба только с озвучкой проходить.
А песни тоже перевели? Если да, то печально
Кайф, как раз допройду Обезьяна и занырну в Экспедицию.
Хотя лучше 1.1 озвучки подождать, последнее время уже и такая тенденция.
Ну попробую я эту игру столетия)) с озвучкой попробую.