Русская озвучка для Clair Obscur: Expedition 33 уже на подходе - студия GamesVoice назначила дату релиза на 26 февраля

Студия GamesVoice объявила о скором выходе русской озвучки для Clair Obscur: Expedition 33. Команда подошла к анонсу с юмором, заявив, что релиз состоится «13 февраля по юлианскому календарю», и иронично предложила скептикам больше не сомневаться в выполнении обещаний.

Тем, кого формулировка могла запутать, разработчики советуют посмотреть опубликованный видеоролик — в нём дата указана в привычном формате. Но если вам лень это делать - дата назначена на 26 февраля. До премьеры остаются считаные дни, а значит, поклонникам стоит готовиться к новому прохождению с полноценной русской озвучкой.

Проект Clair Obscur: Expedition 33 привлёк внимание атмосферой мрачного фэнтези и нестандартной стилистикой, а локализация от GamesVoice призвана сделать приключение ещё доступнее для русскоязычной аудитории.