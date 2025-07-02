Самый забавный момент в Clair Obscur: Expedition 33 появился благодаря импровизации актёров

Иногда лучшие сцены рождаются не на бумаге, а прямо в процессе съёмки — благодаря живой импровизации. Именно так появился один из мемных и самых запоминающихся моментов в Clair Obscur: Expedition 33. Вы наверняка помните тот самый диалог между Версо и Моноко, так вот о его создании рассказали разработчики Sandfall Interactive в фрагменте закулисного документального фильма, посвящённого созданию игры.

По словам сценаристки Дженнифер Сведберг-Йен, сцена между персонажами Моноко и Версо изначально была совсем иной. Во время записи они с актёром Максенсом, озвучивающим Версо, просто хотели потянуть время, пока ждали реплику от третьей актрисы. Тогда и родилась спонтанная шутка, которая не только осталась в финальной версии, но и превратилась в один из любимых моментов всей команды. Как отметил режиссёр Гийом Брош, этот фрагмент стал настоящим украшением эпизода — живым, непринуждённым и неожиданно эмоциональным.

Такие импровизации стали возможны во многом благодаря использованию технологии захвата движения, которая позволила актёрам свободно взаимодействовать и выражать эмоции через тело, а не только голос.

Не менее удивительна и другая история из-за кулис — актёр Чарли Кокс, подаривший голос персонажу Гюставу, признался, что не понимает успеха игры и считает себя "мошенником", недоумевая, почему его работа вызвала столько эмоций у игроков.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на консолях и ПК, включая Steam, где недавно игра впервые получила скидку.

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