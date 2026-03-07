Sandfall Interactive через юристов запретила автору комиксов использовать название Clair-Obscur

Мир интеллектуальной собственности бывает беспощаден даже к случайным совпадениям. Автор комиксов Оливье Гей (Olivier Gay) сообщил в соцсети X, что получил юридическое требование от Sandfall Interactive с призывом прекратить продажи его новой работы «L'Académie Clair-Obscur». Студия увидела в этом нарушение своих прав, связанных с их недавним игровым хитом Clair Obscur: Expedition 33.

Проблема заключается в названии комикса — «L'Académie Clair-Obscur» («Академия Кьяроскуро»). При этом его создатель заявил, что представил проект издательству Drakoo еще в 2019 году, а контракт был подписан в марте 2024 года. Все это произошло задолго до выхода игры Clair Obscur: Expedition 33, которая никоим образом не вдохновлялась комиксом.

«L'Académie Clair-Obscur» рассказывает историю крестьянина, который поступает в школу магии, где «Clair-Obscur» (светотень) — это особая магическая техника. Не имея «ни сил, ни денег на судебные тяжбы», автор решил сменить название комикса. Он также отметил, что является большим фанатом Sandfall Interactive и самой игры, в которой даже выбил «платину». В заключение он добавил, что ему «тем более обидно видеть их необоснованные юридические иски

Это досадное стечение обстоятельств наглядно показало, как правовые формальности могут ударить по творцу без объективных на то причин.