Sandfall Interactive формирует внутренний отдел маркетинга для будущих проектов

После оглушительного успеха Clair Obscur: Expedition 33 многие внимательно следят за тем, что Sandfall Interactive предпримет дальше. Французская студия уже готовится к будущим событиям и наняла специалиста в очень конкретной области.

В LinkedIn Эмма Д. объявила, что присоединилась к Sandfall в качестве директора по маркетингу. В своем посте она сообщила, что студия создала собственный внутренний отдел маркетинга. Она также упомянула, что работает над «прекрасными сюрпризами». Разумеется, это могут быть проекты, не связанные напрямую с геймплеем, но имеющие отношение к Clair Obscur.

В любом случае, выход следующей игры от Sandfall ожидается не раньше, чем через несколько лет.