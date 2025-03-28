Sanfall Interactive показала новый трейлер Clair Obscur: Expedition 33 - он посвящен чаровнице Лун

Студия Sanfall Interactive представила новый трейлер своей предстоящей пошаговой RPG Clair Obscur: Expedition 33, который посвящен одному из персонажей игры.

В нем разработчики подробнее рассказали про чаровницу Лун:

Будучи дочерью выдающихся исследователей, Лун одержима жаждой знаний и пожертвовала всем, чтобы завершить работу своих родителей. Ее цель - разгадать тайну художницы. Получив поручение проложить путь для экспедиции, Лун остро чувствует тяжесть ответственности и то, что поставлено на карту. Она не может и не позволит экспедиции потерпеть неудачу.

Релиз игры состоится 24 апреля на PC, PS5 и Xbox Series X/S - недавно игра ушла "на золото".