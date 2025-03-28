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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.1 99 оценок

Sanfall Interactive показала новый трейлер Clair Obscur: Expedition 33 - он посвящен чаровнице Лун

AceTheKing AceTheKing

Студия Sanfall Interactive представила новый трейлер своей предстоящей пошаговой RPG Clair Obscur: Expedition 33, который посвящен одному из персонажей игры.

В нем разработчики подробнее рассказали про чаровницу Лун:

Будучи дочерью выдающихся исследователей, Лун одержима жаждой знаний и пожертвовала всем, чтобы завершить работу своих родителей. Ее цель - разгадать тайну художницы. Получив поручение проложить путь для экспедиции, Лун остро чувствует тяжесть ответственности и то, что поставлено на карту. Она не может и не позволит экспедиции потерпеть неудачу.

Релиз игры состоится 24 апреля на PC, PS5 и Xbox Series X/S - недавно игра ушла "на золото".

59
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
demon33251

А че девке бюджета не хватило тапки нарисовать? Хоть бы носки ей одели.. А то по грязи то....

11
Pirat13666

Надо понимать, такие экспедиции стоят недешево. Так что скорее всего она спустила все деньги, а на тапки не осталось. Ну бывает.

Но все же по камням топать босиком конечно жестковато.

2
Кирилл Холмогоров Pirat13666

Или же она через ножки черпает силу земли и прохладу луны

1
Adjex

Очень жду эту игру...! А ещё целый месяц щеееет

6
oleg21412

Красочная стилистика делает игру визуально привлекательной.

4
Кирилл Холмогоров

Музыка тоже клёвая

0
brutalpadla

это же Даша Островская

2
Кирилл Холмогоров

Ахахах, действительно похожа. Надеюсь её тут Виталик наконец-то догонит и тра...

0
Owyn

А что она вся измазанная?)

0
Кирилл Холмогоров

Любит всякую грязь

0
Ивасик

Так себе...

-3