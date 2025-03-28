Sanfall Interactive показала новый трейлер Clair Obscur: Expedition 33 - он посвящен чаровнице Лун

Студия Sanfall Interactive представила новый трейлер своей предстоящей пошаговой RPG Clair Obscur: Expedition 33, который посвящен одному из персонажей игры.
В нем разработчики подробнее рассказали про чаровницу Лун:
Будучи дочерью выдающихся исследователей, Лун одержима жаждой знаний и пожертвовала всем, чтобы завершить работу своих родителей. Ее цель - разгадать тайну художницы. Получив поручение проложить путь для экспедиции, Лун остро чувствует тяжесть ответственности и то, что поставлено на карту. Она не может и не позволит экспедиции потерпеть неудачу.
Релиз игры состоится 24 апреля на PC, PS5 и Xbox Series X/S - недавно игра ушла "на золото".
А че девке бюджета не хватило тапки нарисовать? Хоть бы носки ей одели.. А то по грязи то....
Надо понимать, такие экспедиции стоят недешево. Так что скорее всего она спустила все деньги, а на тапки не осталось. Ну бывает.
Но все же по камням топать босиком конечно жестковато.
Или же она через ножки черпает силу земли и прохладу луны
Очень жду эту игру...! А ещё целый месяц щеееет
Красочная стилистика делает игру визуально привлекательной.
Музыка тоже клёвая
это же Даша Островская
Ахахах, действительно похожа. Надеюсь её тут Виталик наконец-то догонит и тра...
А что она вся измазанная?)
Любит всякую грязь
Так себе...