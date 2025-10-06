Саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 номинировали на премию "Грэмми" в двух категориях

У Clair Obscur: Expedition 33 есть шанс выиграть значительное количество наград на предстоящих премиях, таких как Golden Joystick Awards 2025, где игра была номинирована в шести категориях. Однако французская JRPG также претендует на одну номинацию, которую ранее не получала ни одна видеоигра.

Компания Laced Records запустила кампанию по продвижению саундтрека к Expedition 33 в двух номинациях премии «Грэмми»:

Лучший саундтрек к видеоигре или другому интерактивному медиа;

Лучшая песня, написанная для визуального медиа – выбрана песня «Lumiere» Лориен Тестар и Элис Дюпор-Персье.

Шансы на номинацию в первой категории кажутся довольно высокими, но во второй категории будет немного сложнее. Конкуренция гораздо выше, поскольку рассматриваются также фильмы и телесериалы.

Однако номинация Expedition 33 в категории «Лучшая песня, написанная для визуального медиа» стала бы историческим моментом. Эта премия была учреждена в 1988 году, и до этого ни одна песня из видеоигр не получала её. Узнаем, будет ли в этот раз по-другому, когда объявят номинантов на премию «Грэмми» 7 ноября.