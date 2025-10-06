ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 3 178 оценок

Саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 номинировали на премию "Грэмми" в двух категориях

monk70 monk70

У Clair Obscur: Expedition 33 есть шанс выиграть значительное количество наград на предстоящих премиях, таких как Golden Joystick Awards 2025, где игра была номинирована в шести категориях. Однако французская JRPG также претендует на одну номинацию, которую ранее не получала ни одна видеоигра.

Clair Obscur: Expedition 33 лидирует по количеству номинаций на премию Golden Joystick Awards 2025

Компания Laced Records запустила кампанию по продвижению саундтрека к Expedition 33 в двух номинациях премии «Грэмми»:

  • Лучший саундтрек к видеоигре или другому интерактивному медиа;
  • Лучшая песня, написанная для визуального медиа – выбрана песня «Lumiere» Лориен Тестар и Элис Дюпор-Персье.

Шансы на номинацию в первой категории кажутся довольно высокими, но во второй категории будет немного сложнее. Конкуренция гораздо выше, поскольку рассматриваются также фильмы и телесериалы.

Однако номинация Expedition 33 в категории «Лучшая песня, написанная для визуального медиа» стала бы историческим моментом. Эта премия была учреждена в 1988 году, и до этого ни одна песня из видеоигр не получала её. Узнаем, будет ли в этот раз по-другому, когда объявят номинантов на премию «Грэмми» 7 ноября.

Комментарии:  2
erkins007

Ну лучший саундтрек игра точно соберёт во всех местах. А вот с игрой года тут однозначного ответа нема - слишком много других конкурентов.

1
нитгитлистер

ох не знаю. хватит ли влияния у небольшой инди студии чтоб заграбастать такие награды.. было бы здорово

1