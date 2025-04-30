Саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 стал #1 по продажам на Bandcamp

Компания Laced Audio Services сообщила, что оригинальный саундтрек к дебютной ролевой игре студии Sandfall Interactive - Clair Obscur: Expedition 33, преодолел отметку в 1,5 миллиона потоковых прослушиваний на музыкальных сервисах.

Одновременно саундтрек из игры стал альбомом-бестселлером №1 по продажам на Bandcamp, подчеркнув тем самым огромное влияние, которое оказали эти песни.

Если говорить о самом саундтреке, то из недавнего интервью с его создателем, композитором игры Лорианом Тестардом, стало известно, что на создание саундтрека ушло примерно пять лет.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.