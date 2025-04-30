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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 547 оценок

Саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 стал #1 по продажам на Bandcamp

Gruz_ Gruz_

Компания Laced Audio Services сообщила, что оригинальный саундтрек к дебютной ролевой игре студии Sandfall Interactive - Clair Obscur: Expedition 33, преодолел отметку в 1,5 миллиона потоковых прослушиваний на музыкальных сервисах.

Одновременно саундтрек из игры стал альбомом-бестселлером №1 по продажам на Bandcamp, подчеркнув тем самым огромное влияние, которое оказали эти песни.

Если говорить о самом саундтреке, то из недавнего интервью с его создателем, композитором игры Лорианом Тестардом, стало известно, что на создание саундтрека ушло примерно пять лет.

Работа над саундтреком Clair Obscur: Expedition 33 заняла почти пять лет

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Fronyx

Рад за игру, не рад за хейтеров.

2
PolGhost

Ну, музыка в игре и правда хорошая. Т.к. я обычно в игры захожу ничего особенно от них не ожидая, был приятно удивлен

1
Alex40001

могу сказать что это подготовленная рекламная компания.

что же не спотифай? яндекс музыка?)))

1
Scorpion_GamePlay

Ясненько