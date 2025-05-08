Саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 возглавил чарт классических альбомов Billboard

К настоящему моменту должно быть совершенно ясно, что Clair Obscur: Expedition 33 — одна из самых полюбившихся игр, выпущенных в 2025 году, с миллионами проданных копий всего за несколько дней и похвалами, льющимися со всех сторон: геймеров, критиков и даже президента Франции. Судя по всему, помимо самой игры, саундтрек, написанный Лориен Тестард и при участии Элис Дюпор-Персье, также очень популярен, достигнув 1-го места в чарте Billboard Classical Albums, а также в чарте Crossover Albums.

Как вы знаете, чарты Billboard отражают мировую популярность музыки, а их данные основаны на продажах песен и стриминге.

Сам саундтрек является одной из сильных сторон Clair Obscur: Expedition 33, он вносит значительный вклад в создание мрачной и меланхоличной атмосферы, пронизывающей игру, как будто она является неотъемлемой частью рассказываемой истории.

По данным Billboard, саундтрек Sandfall, включающий более 154 песен и 8 часов музыки, был прослушан более 18 миллионов раз с момента его выпуска 24 апреля 2025 года.

Лориен Тестард поблагодарила всех за успех саундтрека:

Спасибо вам от всего сердца. Разделить с вами это приключение — незабываемая радость. Спасибо за то, что играете и воплощаете наши мечты в реальность.

Саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 доступен для покупки в цифровом формате или потоковой передачи. Laced Records скоро выпустит физическое издание, но подробности об этом пока не разглашаются.