Саундтрек к игре Clair Obscur: Expedition 33 преодолел отметку в 440 млн прослушиваний, вышел альбом Verso's Drafts

После выхода бесплатного DLC Thank You для Clair Obscur: Expedition 33 разработчики также выпустили новый альбом. Этот альбом из шести песен под названием «Verso’s Drafts» теперь доступен на стриминговых сервисах через Laced Records.
Вместе с этой новостью следует отметить, что цифровой саундтрек к игре также превысил 440 миллионов прослушиваний и провёл 20 недель на первом месте в чартах Billboard Classical Album и Classical Crossover Album.
Новый треклист выглядит следующим образом:
- Osquio
- Whee Whoo Days
- Time to Swim Swim
- Where He Used to Play
- The End in Me
- Pour que Naisse un Bouquet
Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
