ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 3 465 оценок

Саундтрек к игре Clair Obscur: Expedition 33 преодолел отметку в 440 млн прослушиваний, вышел альбом Verso's Drafts

monk70 monk70

После выхода бесплатного DLC Thank You для Clair Obscur: Expedition 33 разработчики также выпустили новый альбом. Этот альбом из шести песен под названием «Verso’s Drafts» теперь доступен на стриминговых сервисах через Laced Records.

Вместе с этой новостью следует отметить, что цифровой саундтрек к игре также превысил 440 миллионов прослушиваний и провёл 20 недель на первом месте в чартах Billboard Classical Album и Classical Crossover Album.

Новый треклист выглядит следующим образом:

  • Osquio
  • Whee Whoo Days
  • Time to Swim Swim
  • Where He Used to Play
  • The End in Me
  • Pour que Naisse un Bouquet

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

23
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
mumuk АКА

- Декстер сказал что ты должен мне показать свой болт

- Какой болт?

- Болт от Милитеха

- Так я его не взял с собой

- Показывай мне болт

5
Carissa7517

Ты в адеквате?

4
mumuk АКА Carissa7517

У тебя какие то проблемы ВИТО Скалетта? Где Джо Барбаро колись давай? Кстати, мне вторая часть больше первой понравилась.

Egik81

Как говорится куй пока горячо и максимально все что куется.

1