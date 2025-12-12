Саундтрек к игре Clair Obscur: Expedition 33 преодолел отметку в 440 млн прослушиваний, вышел альбом Verso's Drafts

После выхода бесплатного DLC Thank You для Clair Obscur: Expedition 33 разработчики также выпустили новый альбом. Этот альбом из шести песен под названием «Verso’s Drafts» теперь доступен на стриминговых сервисах через Laced Records.

Вместе с этой новостью следует отметить, что цифровой саундтрек к игре также превысил 440 миллионов прослушиваний и провёл 20 недель на первом месте в чартах Billboard Classical Album и Classical Crossover Album.

Новый треклист выглядит следующим образом:

Osquio

Whee Whoo Days

Time to Swim Swim

Where He Used to Play

The End in Me

Pour que Naisse un Bouquet

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.