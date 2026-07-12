Скептики пророчили Expedition 33 провал из-за боевой системы, но авторы всё равно пошли своим путём

Творческий руководитель признанной ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош поделился воспоминаниями о сложностях разработки проекта в недавнем интервью. Глава молодой студии Sandfall Interactive рассказал, что на ранних этапах производства авторы столкнулись с серьёзным скептицизмом со стороны коллег по цеху и потенциальных партнёров. Эксперты индустрии настойчиво предупреждали создателей, что их амбициозная задумка по совмещению классических пошаговых сражений с активными элементами реального времени обречена на полный провал. По словам Броша, многие сторонние специалисты открыто заявляли, что такая комплексная механика абсолютно никому не понравится.

Несмотря на волну критики со стороны авторитетных советников, небольшая французская команда из 30 человек приняла твёрдое решение не отказываться от своего видения. Разработчики были искренне уверены, что динамичные парирования, уклонения и необходимость вовремя нажимать кнопки во время пошагового боя сделают игровой процесс по-настоящему захватывающим. В итоге эта уникальная боевая система стала одной из самых высокооценённых особенностей проекта после его официального релиза. Напомним, что игра вышла в свет в 2025 году и быстро завоевала статус главного ролевого феномена года, собрав множество престижных наград и показав отличные продажи.

Руководитель амбициозного проекта открыто признался, что перед выпуском игры они регулярно сталкивались со стереотипным мышлением со стороны других представителей индустрии.

Перед выпуском игры мы часто слышали: "Вы делаете игру, которая сочетает в себе сложные аспекты экшена — с уклонением и парированием — с пошаговым геймплеем. Никому это не понравится. Игроки, предпочитающие пошаговые игры, любят пошаговые игры, а игроки, предпочитающие экшен, любят экшен-игры".

Такой бескомпромиссный подход полностью себя оправдал, превратив спорную задумку в визитную карточку игры. Экспедиция доказала, что слепое следование устоявшимся рыночным трендам часто уступает искренней страсти разработчиков к своему делу. Сейчас коллектив продолжает развивать вселенную и общаться с фанатами, не боясь идти на смелые эксперименты в будущем.