"Слова Чарли невероятно щедры": мокап-актер ответил на похвалы за роль Гюстава в Clair Obscur: Expedition 33

Актер захвата движения Максанс Касорла наконец получил заслуженное признание за свою работу в игре Clair Obscur: Expedition 33. Ранее Чарли Кокс, озвучивавший Гюстава, заявил, что любые номинации или награды за его роль должны достаться Касорле: «Любую номинацию или признание, которые я получу, я действительно должен отдать ему», — подчеркнул Кокс. Такие слова актер уже произносил вскоре после выхода игры в июне, отмечая вклад Касорлы в оживление персонажа.

Сам Максанс поблагодарил Кокса и сообщество за поддержку: «Слова Чарли были невероятно щедрыми, и я искренне благодарен. Оживление Гюстава было командной работой, и для меня честь сыграть в ней свою роль. Большое спасибо всем за любовь и поддержку», — написал он в X (бывший Twitter). Пост Касорлы собрал более 9100 лайков за несколько часов, а пользователи отметили выдающуюся работу обоих актеров.

Для Касорлы Clair Obscur: Expedition 33 стала первой видеоигровой работой. Помимо Гюстава, он выступал актером захвата движения для персонажей Версо и Ренуара, а также озвучил Эски на английском и французском языках. Интересно, что работа с голосом принесла ему номинацию на премию Behind the Voice’s GameFest Game Awards в категории «Лучший актер второго плана».

Симбиоз Кокса и Касорлы стал примером того, как сотрудничество актеров захвата движения и озвучки способно создать живого, запоминающегося персонажа. Гюстав в Clair Obscur: Expedition 33 — яркое подтверждение того, что заслуги motion-capture актеров заслуживают такой же широкой оценки, как и голосовая игра.