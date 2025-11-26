"Слова Чарли невероятно щедры": мокап-актер ответил на похвалы за роль Гюстава в Clair Obscur: Expedition 33

Актер захвата движения Максанс Касорла наконец получил заслуженное признание за свою работу в игре Clair Obscur: Expedition 33. Ранее Чарли Кокс, озвучивавший Гюстава, заявил, что любые номинации или награды за его роль должны достаться Касорле: «Любую номинацию или признание, которые я получу, я действительно должен отдать ему», — подчеркнул Кокс. Такие слова актер уже произносил вскоре после выхода игры в июне, отмечая вклад Касорлы в оживление персонажа.
Сам Максанс поблагодарил Кокса и сообщество за поддержку: «Слова Чарли были невероятно щедрыми, и я искренне благодарен. Оживление Гюстава было командной работой, и для меня честь сыграть в ней свою роль. Большое спасибо всем за любовь и поддержку», — написал он в X (бывший Twitter). Пост Касорлы собрал более 9100 лайков за несколько часов, а пользователи отметили выдающуюся работу обоих актеров.
Для Касорлы Clair Obscur: Expedition 33 стала первой видеоигровой работой. Помимо Гюстава, он выступал актером захвата движения для персонажей Версо и Ренуара, а также озвучил Эски на английском и французском языках. Интересно, что работа с голосом принесла ему номинацию на премию Behind the Voice’s GameFest Game Awards в категории «Лучший актер второго плана».
Симбиоз Кокса и Касорлы стал примером того, как сотрудничество актеров захвата движения и озвучки способно создать живого, запоминающегося персонажа. Гюстав в Clair Obscur: Expedition 33 — яркое подтверждение того, что заслуги motion-capture актеров заслуживают такой же широкой оценки, как и голосовая игра.
Я когда играл в первом акте, офигел от поворотов с Гюставом.
Да сколько можно обсасывать эту игру? Ну кто хотел уже прошёл, похвалил, поругал. Некоторые посты имеют крайне посредственное отношение к самой игре.
Авторы постов на ПГ любят высасывать "новости" из пальца ради реакций и повышения рейтинга, отсюда и куча постов по типу "актёр похвалил... ", " инсайдер пустил слух... ", " в трейлере гта 6 увидели намёк в количестве листьев на 5й секунде" и т.д.
А обсасывать ведьмака, киберпанк, гта и рдр можно?
Это не только на пг, в целом тренд по скажем так журналистике. На том же ютубе есть чел который обсасывает всякие слухи и инфоповоды по фильмам, там как он из каждой микротемы по 3 видоса делает - можно поучиться еще)
тока у разрабов денег не хватило на то, чтобы он озвучил перса всю игру и пришлось сливать персонажа