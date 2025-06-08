Снимается документальный фильм о создании ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 стала настоящим феноменом, и нет никаких сомнений, что дебютная работа Sandfall Interactive полностью заслуживает как минимум номинации на The Game Awards. Хотелось бы узнать, как появился этот проект?

Бывшие сотрудники Ubisoft решили пойти своим путем и при участии небольшой группы младших игровых разработчиков создали один из самых красивых продуктов в истории нашей индустрии. Clair Obscur: Expedition 33 полюбилась более чем 3,3 миллионам игроков, а создавали ее чуть более 30 человек. Кроме того, шедевр Sandfall Interactive - буквально самая рейтинговая игра в истории Metacritic по оценкам пользователей.

И вот на IGN Live нам показали первые 11 минут из готовящегося документального фильма, в котором рассказывается о закулисной работе Sandfall Interactive и страсти, наполнявшей команду при создании ролевого экшена.

В работе находится документальный фильм, посвященный созданию ролевого экшена Clair Obscur Expedition 33

Информации о сроках выхода документального фильма о создании Clair Obscur Expedition 33 пока нет. Впрочем, ожидается, что премьера состоится в ближайшее время.