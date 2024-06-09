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Clair Obscur: Expedition 33 2025 г.
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
4.8 4 оценки

Состоялся анонс зрелищной пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33

butcher69
Новости

На презентации Xbox Games Showcase 2024 состоялся анонс пошаговой ролевой игры с уникальной механикой реального времени Clair Obscur: Expedition 33

Вступите в ряды 33-й экспедиции и отправляйтесь в опасное путешествие, чтобы остановить Художницу, чей смертоносный дар угрожает всему живому.

Clair Obscur: Expedition 33 - это новая пошаговая RPG, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире, вдохновленном Прекрасной эпохой Франции. Вам предстоит исследовать этот дивный, но полный опасностей мир, сражаться с уникальными врагами и принимать судьбоносные решения.

Раз в год Художница просыпается и рисует на своем монолите проклятое число. Те, чей возраст совпадает с этим числом, обречены на верную смерть. Число неумолимо уменьшается с каждым годом, и уже завтра она напишет "33".

Вы - часть последней экспедиции, отважных героев, взявших на себя миссию остановить Художницу.

9
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
ZackSnyder

"ни разу не финалка". но выглядит шикарно.

2
Случайный Игрок

У эйфилевой башни видимо "состояние не стояния"

2
Kenn1y

Выглядит интересно, дизайн персонажей хороший.

0
AllConforD

В желаемое в Steam добавлена, а там посмотрю, что у них на релизе получится.

p.s. Смотрится прям, дюже приятно.

0
Sigon

А те кому за год исполнилось 34 уже после отчистки все равно исчезнут? А вообще выглядит интересно, люблю пошаговые бои, особенно если персонажи еще и качаются и находят(крафтят) снаряжение.

0
DmitriyKats

Мне в следующем году как раз 33 будет, будет полное погружение.

0
RavinSakara

Хоть одна из немногих игр на выставке, где герои выглядят адекватно...

0
Armen 88

Выгядит шикарно,но зачем пошаговая RPG.Как же убого.

-1
RavinSakara

Тоже разочаровался... такой игре явно бы активная боевая система зашла бы на «ура!».

0
Satana Mogila

Боевка построенная на QTE в 2024...........

-1