Состоялся анонс зрелищной пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33

На презентации Xbox Games Showcase 2024 состоялся анонс пошаговой ролевой игры с уникальной механикой реального времени Clair Obscur: Expedition 33
Вступите в ряды 33-й экспедиции и отправляйтесь в опасное путешествие, чтобы остановить Художницу, чей смертоносный дар угрожает всему живому.
Clair Obscur: Expedition 33 - это новая пошаговая RPG, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире, вдохновленном Прекрасной эпохой Франции. Вам предстоит исследовать этот дивный, но полный опасностей мир, сражаться с уникальными врагами и принимать судьбоносные решения.
Раз в год Художница просыпается и рисует на своем монолите проклятое число. Те, чей возраст совпадает с этим числом, обречены на верную смерть. Число неумолимо уменьшается с каждым годом, и уже завтра она напишет "33".
Вы - часть последней экспедиции, отважных героев, взявших на себя миссию остановить Художницу.
"ни разу не финалка". но выглядит шикарно.
У эйфилевой башни видимо "состояние не стояния"
Выглядит интересно, дизайн персонажей хороший.
В желаемое в Steam добавлена, а там посмотрю, что у них на релизе получится.
p.s. Смотрится прям, дюже приятно.
А те кому за год исполнилось 34 уже после отчистки все равно исчезнут? А вообще выглядит интересно, люблю пошаговые бои, особенно если персонажи еще и качаются и находят(крафтят) снаряжение.
Мне в следующем году как раз 33 будет, будет полное погружение.
Хоть одна из немногих игр на выставке, где герои выглядят адекватно...
Выгядит шикарно,но зачем пошаговая RPG.Как же убого.
Тоже разочаровался... такой игре явно бы активная боевая система зашла бы на «ура!».
Боевка построенная на QTE в 2024...........