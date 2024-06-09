Состоялся анонс зрелищной пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33

На презентации Xbox Games Showcase 2024 состоялся анонс пошаговой ролевой игры с уникальной механикой реального времени Clair Obscur: Expedition 33

Вступите в ряды 33-й экспедиции и отправляйтесь в опасное путешествие, чтобы остановить Художницу, чей смертоносный дар угрожает всему живому.

Clair Obscur: Expedition 33 - это новая пошаговая RPG, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире, вдохновленном Прекрасной эпохой Франции. Вам предстоит исследовать этот дивный, но полный опасностей мир, сражаться с уникальными врагами и принимать судьбоносные решения.

Раз в год Художница просыпается и рисует на своем монолите проклятое число. Те, чей возраст совпадает с этим числом, обречены на верную смерть. Число неумолимо уменьшается с каждым годом, и уже завтра она напишет "33".

Вы - часть последней экспедиции, отважных героев, взявших на себя миссию остановить Художницу.