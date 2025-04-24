Состоялся релиз зрелищной ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, вдохновлённой классикой JRPG

Французская студия Sandfall Interactive выпустила свой дебютный проект — Clair Obscur: Expedition 33, вдохновлённой классикой JRPG. Игра уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series, включая подписку Game Pass.
Проект издан компанией Kepler Interactive и получил локализацию на русский язык (тексты, без озвучки). В России Clair Obscur: Expedition 33 официально продаётся: стандартное издание обойдётся в 3499 рублей, а Deluxe Edition — в 4199 рублей.
Вчера были опубликованы обзоры и критики остались в восторге — хвалят графику, боевую систему, сюжет и актёрскую игру.
Сюжет вращается вокруг экспедиции героев, пытающихся остановить загадочную Художницу, каждый год стирающую из реальности людей определённого возраста.
Цена чёт совсем безумная. Поглядим что будет с оценками, но больше чем за 1т я такое брать не буду.
Игра стоит дешевле многих релизов и с первого дня в GamePass.
С пробуждением, все новые игры давно так стоят или дороже раза в 2. В казахстане чуть дешевле - 2.5к
С оценками уже всё круто 92 балла, осталось узнать отзывы игроков.
Жесткая цена конечно, очень дорого для РФ! Покупать по такой цене и с устаревшей, неудобной боевой системой - такое себе дело... Жду мод на нормальную, адекватную боевку в реальном времени и тогда посмотрю на торренте что за игра.
Хоспади, для вас клоунов выпустили Драгонфейл Гейгвард, иди качай да наслаждайся реалтайм боевкой.
Переведено на русский (пусть и только текстом) и официально продается в России?
Чтож, разработчики молодцы. Цена, конечно великовата, но так стоят сейчас любые относительно крупнобюджетные игры, эх...
Желаю разработчикам успеха, но сам не куплю, ибо играть не планирую, хоть мне и интересна эта игра )
Однако, если там окажется сюжет зависящий от выбора игрока, то шансы, что я поиграю в эту игру, сильно вырастут. Пусть япошки в сраку идут со своими ж"РПГ", в которых игроку только гриндить разрешают.
Нормальная цена, вы че, народ? 40 баксов. Большинство игр подобного плана за 70 продают
70? 80 не хочешь
Не было заявлено
Уже взломали, так что денуво нет.
А демку можна? // Иван Марков
а со скидками ещё дешевле будет - особенно летом
Что-ж. Надо будет последить за проектом. Хотя все те игры в стим, которые купил по скидкам как бы намекают, что только их мне проходить ещё лет 5, но... Это не лечится, видимо.
"еще один тупой вопрос" // Виктор Проскоков