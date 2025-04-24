Состоялся релиз зрелищной ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, вдохновлённой классикой JRPG

Французская студия Sandfall Interactive выпустила свой дебютный проект — Clair Obscur: Expedition 33, вдохновлённой классикой JRPG. Игра уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series, включая подписку Game Pass.

Проект издан компанией Kepler Interactive и получил локализацию на русский язык (тексты, без озвучки). В России Clair Obscur: Expedition 33 официально продаётся: стандартное издание обойдётся в 3499 рублей, а Deluxe Edition — в 4199 рублей.

Вчера были опубликованы обзоры и критики остались в восторге — хвалят графику, боевую систему, сюжет и актёрскую игру.

Сюжет вращается вокруг экспедиции героев, пытающихся остановить загадочную Художницу, каждый год стирающую из реальности людей определённого возраста.