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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
7.9 122 оценки

Состоялся релиз зрелищной ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, вдохновлённой классикой JRPG

butcher69 butcher69

Французская студия Sandfall Interactive выпустила свой дебютный проект — Clair Obscur: Expedition 33, вдохновлённой классикой JRPG. Игра уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series, включая подписку Game Pass.

Проект издан компанией Kepler Interactive и получил локализацию на русский язык (тексты, без озвучки). В России Clair Obscur: Expedition 33 официально продаётся: стандартное издание обойдётся в 3499 рублей, а Deluxe Edition — в 4199 рублей.

Вчера были опубликованы обзоры и критики остались в восторге — хвалят графику, боевую систему, сюжет и актёрскую игру.

Критики остались в восторге от ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33

Сюжет вращается вокруг экспедиции героев, пытающихся остановить загадочную Художницу, каждый год стирающую из реальности людей определённого возраста.

17
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Кей Овальд

Цена чёт совсем безумная. Поглядим что будет с оценками, но больше чем за 1т я такое брать не буду.

14
DmitriyKats

Игра стоит дешевле многих релизов и с первого дня в GamePass.

3
caliskan

С пробуждением, все новые игры давно так стоят или дороже раза в 2. В казахстане чуть дешевле - 2.5к

3
KnDiman

С оценками уже всё круто 92 балла, осталось узнать отзывы игроков.

2
Alex_Tero
стандартное издание обойдётся в 3499 рублей, а Deluxe Edition — в 4199 рублей

Жесткая цена конечно, очень дорого для РФ! Покупать по такой цене и с устаревшей, неудобной боевой системой - такое себе дело... Жду мод на нормальную, адекватную боевку в реальном времени и тогда посмотрю на торренте что за игра.

8
Wolfhenze

Хоспади, для вас клоунов выпустили Драгонфейл Гейгвард, иди качай да наслаждайся реалтайм боевкой.

2
smallhell

Переведено на русский (пусть и только текстом) и официально продается в России?
Чтож, разработчики молодцы. Цена, конечно великовата, но так стоят сейчас любые относительно крупнобюджетные игры, эх...
Желаю разработчикам успеха, но сам не куплю, ибо играть не планирую, хоть мне и интересна эта игра )
Однако, если там окажется сюжет зависящий от выбора игрока, то шансы, что я поиграю в эту игру, сильно вырастут. Пусть япошки в сраку идут со своими ж"РПГ", в которых игроку только гриндить разрешают.

6
ArexSOnk

Нормальная цена, вы че, народ? 40 баксов. Большинство игр подобного плана за 70 продают

5
jax baron

70? 80 не хочешь

Комментарий удален
cheezypizey

Не было заявлено

2
KnDiman

Уже взломали, так что денуво нет.

1
Пользователь ВКонтакте

А демку можна? // Иван Марков

1
jax baron

а со скидками ещё дешевле будет - особенно летом

1
NochnoiGid

Что-ж. Надо будет последить за проектом. Хотя все те игры в стим, которые купил по скидкам как бы намекают, что только их мне проходить ещё лет 5, но... Это не лечится, видимо.

Пользователь ВКонтакте

"еще один тупой вопрос" // Виктор Проскоков