Призы
Выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
Выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Телевизор Dreame Mega QLED 4K TV 100Q100
РАЗДЕЛЫ
Игры
Новости
Трейлеры
Кино и сериалы
Индустрия
ПК
Обновления
Консоли
Железо
Слухи
Digital Foundry утверждает , что производительность консолей сейчас лучшая со времён 16-битной 2D-эры
Создатель Clair Obscur: Expedition 33 назвал "Атаку титанов" шедевром - именно она вдохновила игру
Рейтинг Halo: Campaign Evolved упал до 5,2 на Metacritic из-за ревью-бомбинга
Google ускорила защиту Chrome с помощью ИИ: за месяц исправлено больше уязвимостей, чем за предыдущие два года
Игрок Rust требует $176 млн после сваттинга: ложный вызов полиции привёл к трагедии и оставил его парализованным
Xbox резко подорожал в Японии: все актуальные консоли прибавили по 200 долларов, вызвав волну критики игроков
AMD Zen 6 может повысить производительность 1% Low благодаря системе Performance Priority и управлению ядрами процессора
Слух: Xbox может отказаться от Steam в будущем и сосредоточиться на собственном магазине
Мнения
Аналитика
Интервью
Геймплей
Обзоры
От редакции
Производительность
Творчество
Подборки
Топ недооцененных игр
Как создаются культовые MMO: интервью с разработчиком DDO и The Lord of the Rings Online
Главные игровые релизы августе 2026 года: Beast of Reincarnation, Mortal Shell 2, STAR WARS Zero Company и другие
От армейской службы к триумфу в Steam: разговор с разработчиком Road to Vostok Антти Лейноненом
На чем наваливать боком в Японии? Лучшие машины для дрифта в Forza Horizon 6
Atomic Heart феномен успешности
Кризис игр-сервисов: спасительный шанс для индустрии или новый тупик?
15 минут геймплея кампании Star Wars: Galactic Racer
Файлы
Транспорт
Геймплей
Одежда
Для взрослых 18+
Модели
Русификаторы и переводы
Звуки
Карты
Resident Evil 4
Resident Evil Requiem
Stellar Blade
Resident Evil 2
People Playground
Devil May Cry 5
The Sims 4
Cyberpunk 2077
Resident Evil 3
BeamNG.drive
Assassin's Creed 4: Black Flag
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Читы
Таблицы
Сохранения
Трейнеры
Исправления
Чит-моды
Unlocker'ы
Редакторы
Скрипты
DragonSword: Awakening
The Witcher 3: Wild Hunt
My Summer Car
Devil May Cry 5
Grim Dawn
Cyberpunk 2077
Grand Theft Auto 5
Halo: Campaign Evolved
Assassin's Creed Shadows
The Sims 4
Hearts of Iron 4
Atomic Heart
Гайды
Персонажи
Геймплей
Билды
Технические
Крафт
Прохождения
Предметы
Секреты
Diablo 2: Resurrected
Palworld
Neverness to Everness
The Elder Scrolls 5: Skyrim
Counter-Strike 2
Silent Hill 2
Arknights: Endfield
DragonSword: Awakening
Wuthering Waves
Genshin Impact
Minecraft
Roblox
Форумы
Программы и OC
Железо - Материнские платы
Программы и OC - Windows
Программы и OC - Разработка игр
Euro Truck Simulator 2
Gothic
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Assassin's Creed 4: Black Flag
Forza Horizon 6
Grand Theft Auto: San Andreas
Batman: Arkham Knight
Subnautica 2
Cyberpunk 2077
Clair Obscur: Expedition 33
Dying Light 2: Stay Human
Юмор
Галереи пользователей
Цены на игры
Рейтинг пользователей
Flash-игры
Наши сервера
Игры
PC
PS4
PS5
Xbox One
Xbox SX
Switch
Адвенчура
Аркада
Ролевая
Симулятор
Стратегия
Экшен
Ближайшие релизы
Самые ожидаемые
Выбор редакции
Выбор пользователей
Resident Evil 4
Stellar Blade
Virtua Fighter Crossroads
Resident Evil Requiem
Warlock: Dungeons & Dragons
Grand Theft Auto 6
DragonSword: Awakening
Corsair Cove
Beast of Reincarnation
The Lord of the Rings: War in the North
Final Fantasy 7 Rebirth
Rideshare Stimulator
Бонусы
Призы
выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Телевизор Dreame Mega QLED 4K TV 100Q100
Пополнить Steam
системная
светлая
тёмная
Войти