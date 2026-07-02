Создатель Clair Obscur: Expedition 33 не боится провала следующей игры: "Мы снова сделаем то, что любим"

Руководитель Sandfall Interactive Гийом Брош заявил, что не собирается гнаться за успехом Clair Obscur: Expedition 33 при создании следующей игры студии. По его словам, команда намерена в первую очередь делать то, что считает интересным, даже если это понравится не всем игрокам.

В новом выпуске шоу Video Game Club разработчик признался, что не переживает из-за того, сможет ли следующий проект повторить успех дебютной RPG. «Мы просто снова будем делать то, что любим», — отметил Брош.

По его словам, именно такой подход помог Clair Obscur: Expedition 33 добиться признания. Разработчики не пытались угодить аудитории или следовать трендам, а сосредоточились на собственном видении игры.

Брош также предупредил, что в следующем проекте Sandfall Interactive может принять «радикальные решения», которые наверняка понравятся не всем. Однако, по его мнению, это нормальная часть творческого процесса.

«Люди сами решат, следовать за нами или нет. Именно так мы видим свое будущее», — подчеркнул руководитель студии.

При этом разработчик признает, что полностью игнорировать коммерческий успех невозможно. В шутку он заметил, что если игра не продастся вовсе, у студии, конечно, возникнут проблемы. Однако в целом Брош уверен, что постоянные попытки оправдать ожидания игроков создают лишь лишнее давление на команду.

Clair Obscur: Expedition 33 остается одной из самых успешных RPG последних лет. Игра получила максимальный рейтинг пользователей в Steam и стала лишь второй в истории после Baldur's Gate 3, сумевшей завоевать все пять крупнейших наград «Игра года» — на The Game Awards, Golden Joystick Awards, D.I.C.E. Awards, GDC Awards и BAFTA Games Awards. Именно поэтому ожидания от следующего проекта Sandfall Interactive уже сейчас остаются чрезвычайно высокими.