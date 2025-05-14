Создатель Clair Obscur: Expedition 33 не исключает вероятности выхода игры на Nintendo Switch 2

Принимая во внимание большой успех и скорое появление новой консоли, тут же возникают вопросы, выйдет ли Clair Obscur: Expedition 33 на Nintendo Switch 2. И руководство Sandfall Interactive уже дало комментарий на эту тему, из которого легко можно понять, что такой вероятности никто не исключает.

Правда, это не совсем однозначный ответ, однако генеральный директор Sandfall Гийом Брош, судя по всему, определенно заинтересован в том, чтобы Expedition 33 вышла и на Switch 2, учитывая огромный успех игры.

Что ж, на данный момент, с учетом успеха игры, все немного меняется, - сказал Брош. Пока рано говорить на эту тему, но сейчас мы находимся в ситуации, когда... скажем так, открывается много возможностей - даже очень много - и мы решаем, что стоит выбрать, а что нет. Но да, это определенно может быть интересно.

Вряд ли это можно назвать подтверждением, но и опровержением тоже не назовешь, это точно. По крайней мере, звучит так, будто Sandfall действительно заинтересована в возможности выпустить свою «JRPG» на Nintendo Switch 2.