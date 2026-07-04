Создатель Clair Obscur: Expedition 33 объяснил, почему идеальные игры лишены индивидуальности

Креативный директор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош считает, что стремление создать «идеальную» игру нередко приводит к обратному эффекту. По его мнению, проекты без заметных недостатков часто оказываются слишком стерильными и лишенными собственного характера.
В беседе с Konbini разработчик отметил, что многие культовые игры запоминаются именно своими особенностями и шероховатостями. В качестве примера он привел первую Devil May Cry, которую назвал далеко не идеальной. По словам Броша, в игре хватает странных решений, вроде сюжетной линии с Триш и намеренно пафосных реплик Данте, однако именно это делает ее по-своему обаятельной.
Разработчик сравнил игры с людьми. Он считает, что желание избавиться от любых недостатков делает проекты скучными, тогда как небольшие несовершенства помогают сформировать уникальную индивидуальность.
Брош признался, что и Clair Obscur: Expedition 33 далека от идеала. Среди недостатков он выделил слишком сложные мини-игры, возможность чрезмерно усилить персонажей в третьем акте и вероятность пропустить часть контента из-за особенностей прохождения. Однако команда сознательно не стала устранять все подобные моменты, посчитав, что они лишь добавляют игре собственного шарма.
Взяли Финал Фэнтези, нацепили на него французский блохастый парик, сверху залили розовыми парфюмерными соплями и вуаля, лучшие создатели игр. Теперь их высшее мнение обо всём на свете будем читать десятилетие.
Чё за хрень он несёт? Чел после кучи наград и деняк затарился мукой? Что хорошего в куче багов? Или когда поминают трёхэтажным матом - это хорошо, индивидуальность у игры выпирает? Чего стоит только TES Oblivion. Без консоли некоторые квесты просто пройти невозможно было. А уж поведение нпс... тут любой сталкерский а-лайф отойдёт в сторонку и будет курить лет 50 ещё. И всё это не в красящем игру смысле.
Писец он зазвездился .. ярче Сириуса 😏
з.ы. Выдал сотканную недо-игру за какой то высший культурный феномен, и теперь бахвальствует.
Долго еще будут его "гениальные" высказывания по кускам постить?
потому, что игра делается почти так же как и кино, там нет идеальной формулы, там чутье больше решает