Создатель Clair Obscur: Expedition 33 объяснил, почему идеальные игры лишены индивидуальности

Креативный директор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош считает, что стремление создать «идеальную» игру нередко приводит к обратному эффекту. По его мнению, проекты без заметных недостатков часто оказываются слишком стерильными и лишенными собственного характера.

В беседе с Konbini разработчик отметил, что многие культовые игры запоминаются именно своими особенностями и шероховатостями. В качестве примера он привел первую Devil May Cry, которую назвал далеко не идеальной. По словам Броша, в игре хватает странных решений, вроде сюжетной линии с Триш и намеренно пафосных реплик Данте, однако именно это делает ее по-своему обаятельной.

Разработчик сравнил игры с людьми. Он считает, что желание избавиться от любых недостатков делает проекты скучными, тогда как небольшие несовершенства помогают сформировать уникальную индивидуальность.

Брош признался, что и Clair Obscur: Expedition 33 далека от идеала. Среди недостатков он выделил слишком сложные мини-игры, возможность чрезмерно усилить персонажей в третьем акте и вероятность пропустить часть контента из-за особенностей прохождения. Однако команда сознательно не стала устранять все подобные моменты, посчитав, что они лишь добавляют игре собственного шарма.