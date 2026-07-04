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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 4 005 оценок

Создатель Clair Obscur: Expedition 33 объяснил, почему идеальные игры лишены индивидуальности

IKarasik IKarasik

Креативный директор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош считает, что стремление создать «идеальную» игру нередко приводит к обратному эффекту. По его мнению, проекты без заметных недостатков часто оказываются слишком стерильными и лишенными собственного характера.

В беседе с Konbini разработчик отметил, что многие культовые игры запоминаются именно своими особенностями и шероховатостями. В качестве примера он привел первую Devil May Cry, которую назвал далеко не идеальной. По словам Броша, в игре хватает странных решений, вроде сюжетной линии с Триш и намеренно пафосных реплик Данте, однако именно это делает ее по-своему обаятельной.

Разработчик сравнил игры с людьми. Он считает, что желание избавиться от любых недостатков делает проекты скучными, тогда как небольшие несовершенства помогают сформировать уникальную индивидуальность.

Брош признался, что и Clair Obscur: Expedition 33 далека от идеала. Среди недостатков он выделил слишком сложные мини-игры, возможность чрезмерно усилить персонажей в третьем акте и вероятность пропустить часть контента из-за особенностей прохождения. Однако команда сознательно не стала устранять все подобные моменты, посчитав, что они лишь добавляют игре собственного шарма.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
ScandalousVaclav

Взяли Финал Фэнтези, нацепили на него французский блохастый парик, сверху залили розовыми парфюмерными соплями и вуаля, лучшие создатели игр. Теперь их высшее мнение обо всём на свете будем читать десятилетие.

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Pojilaya kikimora

Чё за хрень он несёт? Чел после кучи наград и деняк затарился мукой? Что хорошего в куче багов? Или когда поминают трёхэтажным матом - это хорошо, индивидуальность у игры выпирает? Чего стоит только TES Oblivion. Без консоли некоторые квесты просто пройти невозможно было. А уж поведение нпс... тут любой сталкерский а-лайф отойдёт в сторонку и будет курить лет 50 ещё. И всё это не в красящем игру смысле.

Tsssss

Писец он зазвездился .. ярче Сириуса 😏

з.ы. Выдал сотканную недо-игру за какой то высший культурный феномен, и теперь бахвальствует.

Carissa7517

Долго еще будут его "гениальные" высказывания по кускам постить?

Властелин Сосцов

потому, что игра делается почти так же как и кино, там нет идеальной формулы, там чутье больше решает