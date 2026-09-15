Создатель Clair Obscur: Expedition 33 предупредил, что следующая игра студии может не понравиться многим игрокам

Творческий руководитель и геймдиректор французской студии Sandfall Interactive Гийом Брош в интервью изданию Konbini рассказал о подходе команды к разработке следующей игры. Несмотря на признание критиков и многомиллионные продажи дебютной Clair Obscur: Expedition 33, авторы не намерены идти на поводу у ожиданий аудитории или создавать безопасный сиквел. Именно поэтому их новая игра может стать очередным эксперементом и есть все шансы, что он просто провалится.

По словам Броша, команда готова к тому, что их новый проект вызовет споры и будет не принят, как фанатами первой игры, так и другими игроками:

Возможно, людям это не понравится. Такова жизнь. Мы делали первую игру не ради того, чтобы угодить кому-то конкретному, и я думаю, именно поэтому она сработала. Мы просто создавали то, во что хотели играть сами.

— подчеркнул разработчик.

Глава студии также отметил, что появление дополнительных ресурсов и внимания со стороны индустрии не приведет к бездумному раздуванию масштабов. Брош пояснил, что творческие и производственные ограничения зачастую помогают находить более оригинальные дизайнерские решения, поэтому Sandfall намерена оставаться компактной и сфокусированной студией. Команда хочет сохранить за собой право на творческий риск и «немного безумия» в геймплейных механиках. Успех Clair Obscur: Expedition 33 просто позволит команде уверенно чувствовать себя на этом пути.

Ранее разработчики заявляли, что наименование Clair Obscur обозначает саму франшизу, тогда как Expedition 33 была лишь одной конкретной историей в рамках этого сеттинга. Это оставляет пространство для создания полностью самостоятельного сюжета в той же вселенной вместо прямого продолжения приключений тридцать третьей экспедиции.