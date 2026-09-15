Создатель Clair Obscur: Expedition 33 предупредил, что следующая игра студии может не понравиться многим игрокам

Творческий руководитель и геймдиректор французской студии Sandfall Interactive Гийом Брош в интервью изданию Konbini рассказал о подходе команды к разработке следующей игры. Несмотря на признание критиков и многомиллионные продажи дебютной Clair Obscur: Expedition 33, авторы не намерены идти на поводу у ожиданий аудитории или создавать безопасный сиквел. Именно поэтому их новая игра может стать очередным эксперементом и есть все шансы, что он просто провалится.
По словам Броша, команда готова к тому, что их новый проект вызовет споры и будет не принят, как фанатами первой игры, так и другими игроками:
Возможно, людям это не понравится. Такова жизнь. Мы делали первую игру не ради того, чтобы угодить кому-то конкретному, и я думаю, именно поэтому она сработала. Мы просто создавали то, во что хотели играть сами.
— подчеркнул разработчик.
Глава студии также отметил, что появление дополнительных ресурсов и внимания со стороны индустрии не приведет к бездумному раздуванию масштабов. Брош пояснил, что творческие и производственные ограничения зачастую помогают находить более оригинальные дизайнерские решения, поэтому Sandfall намерена оставаться компактной и сфокусированной студией. Команда хочет сохранить за собой право на творческий риск и «немного безумия» в геймплейных механиках. Успех Clair Obscur: Expedition 33 просто позволит команде уверенно чувствовать себя на этом пути.
Ранее разработчики заявляли, что наименование Clair Obscur обозначает саму франшизу, тогда как Expedition 33 была лишь одной конкретной историей в рамках этого сеттинга. Это оставляет пространство для создания полностью самостоятельного сюжета в той же вселенной вместо прямого продолжения приключений тридцать третьей экспедиции.
Мне их игра вообще не понравилась, но за позицию разрабам однозначно уважение. Гораздо круче, когда студия делает то, что хочет сама, и экспериментирует, чем 20 лет штампуют конвейерные сиквелы в угоду всем подряд. Да, юбисофт, это камень в твой огород ))
Ой соб