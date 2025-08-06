Создатель Clair Obscur: Expedition 33 рассказал, что он думает о JRPG и "предвзятом отношении" к ним

В последние годы JRPG постепенно восстанавливают свои позиции. Clair Obscur: Expedition 33, без сомнения, является одним из лучших представителей этого жанра. На самом деле, Гийом Брош, директор игры, рассказал в интервью Automaton, что пошаговые JRPG по-прежнему страдают от определенных предрассудков.

Я мог бы говорить о предрассудках бесконечно (смеется). Лично я считаю, что японские пошаговые RPG были очень популярны до эпохи Xbox 360. Но примерно в то время, когда игры с открытым миром стали набирать популярность в игровых СМИ, [JRPG] стали считаться «некрутыми» (смеется). И хотя они по-прежнему продаются большими тиражами, как, например, серия Persona, мне кажется, что предвзятое отношение к пошаговым RPG никуда не исчезло.

Брош добавил, что добавить парирование и уклонение в Clair Obscur было исключительно дизайнерским решением. Это не было сделано для того, чтобы привлечь игроков, которым не нравятся традиционные JRPG. Но первые попытки реализовать ее прошли не так, как планировалось. В этот сложный момент Брош обратился за вдохновением к Sekiro: Shadows Die Twice, в которую он играл в то время.

Так появилась система парирования, которую вы знаете сейчас, — объясняет он.

Безусловно, на создание Clair Obscur повлияли различные JRPG, в которые Брош играл в детстве. В одном из прошлых интервью он упомянул Final Fantasy VI–X, Shadow Hearts, Suikoden, серию Atelier и Lost Odyssey как лишь некоторые из них, но выделил Persona 5 как игру, которая оказала большое влияние на интерфейс и работу камеры в его игре.

Вместо того, чтобы просто имитировать эти влияния на поверхностном уровне, он стремился развивать их и создавать что-то новое, что, возможно, и стало одной из причин, по которой Clair Obscur: Expedition 33 оказалась настолько успешной, при этом сохранив все, что представляют собой пошаговые JRPG.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна для PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.