Создатель Clair Obscur: Expedition 33 рассказал, что он думает о JRPG и "предвзятом отношении" к ним

В последние годы JRPG постепенно восстанавливают свои позиции. Clair Obscur: Expedition 33, без сомнения, является одним из лучших представителей этого жанра. На самом деле, Гийом Брош, директор игры, рассказал в интервью Automaton, что пошаговые JRPG по-прежнему страдают от определенных предрассудков.
Я мог бы говорить о предрассудках бесконечно (смеется). Лично я считаю, что японские пошаговые RPG были очень популярны до эпохи Xbox 360. Но примерно в то время, когда игры с открытым миром стали набирать популярность в игровых СМИ, [JRPG] стали считаться «некрутыми» (смеется). И хотя они по-прежнему продаются большими тиражами, как, например, серия Persona, мне кажется, что предвзятое отношение к пошаговым RPG никуда не исчезло.
Брош добавил, что добавить парирование и уклонение в Clair Obscur было исключительно дизайнерским решением. Это не было сделано для того, чтобы привлечь игроков, которым не нравятся традиционные JRPG. Но первые попытки реализовать ее прошли не так, как планировалось. В этот сложный момент Брош обратился за вдохновением к Sekiro: Shadows Die Twice, в которую он играл в то время.
Так появилась система парирования, которую вы знаете сейчас, — объясняет он.
Безусловно, на создание Clair Obscur повлияли различные JRPG, в которые Брош играл в детстве. В одном из прошлых интервью он упомянул Final Fantasy VI–X, Shadow Hearts, Suikoden, серию Atelier и Lost Odyssey как лишь некоторые из них, но выделил Persona 5 как игру, которая оказала большое влияние на интерфейс и работу камеры в его игре.
Вместо того, чтобы просто имитировать эти влияния на поверхностном уровне, он стремился развивать их и создавать что-то новое, что, возможно, и стало одной из причин, по которой Clair Obscur: Expedition 33 оказалась настолько успешной, при этом сохранив все, что представляют собой пошаговые JRPG.
Clair Obscur: Expedition 33 доступна для PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Наконец-то дошли руки до 33-й экспедиции.. ну опять расхайпленая вещь оказалась. Поиграл до лагеря жестралей и удалил нафиг.
в смысле предвзятом? они же все одинаковые
да не фига все разные - в пример , Expedition 33 + persona 5 роял+ monster hunter stories 2 - разница звиздец даже между этими тремя.
Это даже видно тут на форуме. Натуральный хейт от людей способных играть только во что-то спинномозговое...
И это даже при том что пошаговых игр выходит очень мало, ведь их геймплей в отличии от какого нибудь соулса не так просто скопировать. Поэтому у нас 100500 соулслайков и всего один балдурсгейт3
А может потому что жанр пошаговых стратегий давно устарел и канул в лету и современному соевому поколению он неинтересен
Ты тут прям с огнем решил поиграть, я смотрю. И экспедицию похвалил, и БГ3 привел как пример хорошей пошаговой игры. Я-то согласен с тобой, но сейчас набегут нетакусики, хейтящие все популярное бессмысленно и беспощадно.
Есть куча пошаговых, известных игр, которые НАМНОГО превосходят по интересу и живее , чем эта унылая боёвка в игре 2025 года!. У первых героев бои намного живее, чем это унылая, однообразная тягомотина с парированием и уворотом в Clair Obscur: Expedition 33. Создатели только ухудшили мнение об этом жанре выдав это убожество. Disciples 2 2002 года и то круче в 100 в плане разнообразия. Сыграв в ХCOM, Wasteland 2\3 и Divinity Original Sin 1\2 никто мне не докажет, что Clair Obscur: Expedition 33 вышла на какой то особенный уровень, и сделал прорыв в пошаговых RPG, разве что в дно