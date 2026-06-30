Создатель Clair Obscur: Expedition 33 считает The Legend of Zelda: Breath of the Wild эталоном открытого мира

Творческий руководитель грядущей ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош поделился мнением о The Legend of Zelda: Breath of the Wild. По его мнению, этот проект стал первой игрой в открытом мире, которая полностью реализовала концепцию свободы исследования.

В конце июня 2026 года Брош стал гостем YouTube-передачи Video Game Club от французского издания Konbini. Разработчик признался, что его знакомство с франшизой началось еще в детстве с игры для портативной системы Game Boy, а выпущенная в 2017 году Breath of the Wild стала лишь 2 игрой в серии, которую он опробовал. При этом в его студии Sandfall Interactive работает множество давних поклонников приключений Линка.

Геймдизайнер отметил, что обычно прохладно относится к проектам с открытым миром, поэтому приступал к прохождению с неохотой и исключительно из-за высоких оценок от коллег и игрового сообщества. Однако игра превзошла все его ожидания. Брош выделил отсутствие традиционной мини-карты на экране как ключевое преимущество, стимулирующее естественный интерес к изучению окружения. Игрок видит ориентир на горизонте и самостоятельно прокладывает к нему путь, не отвлекаясь на постоянные маркеры интерфейса.

Брош добавил, что во время путешествия к намеченной цели пользователя постоянно отвлекают различные побочные активности, что делает игровой процесс непредсказуемым. Дизайн уровней в The Legend of Zelda: Breath of the Wild разработчик назвал образцовым мастер-классом, который серьезно повлиял на индустрию в целом.