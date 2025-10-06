Создатель Clair Obscur: Expedition 33 в детстве никогда не играл на консолях Nintendo

Clair Obscur: Expedition 33 доказала, что великие игры могут появляться и без влияния Nintendo. Гийом Брош, генеральный директор Sandfall Interactive и создатель одной из лучших игр 2025 года, в недавнем интервью рассказал, что в детстве у него так и не было возможности поиграть на консолях Nintendo.
В интервью японскому изданию DenfamiNicoGamer Гийом Брош рассказал, что на его становление как геймдизайнера повлияли такие игры, как Final Fantasy, Atelier, Devil May Cry и Shinobi на PlayStation 2.
Подобная реальность может удивить североамериканских геймеров, где консоль Nintendo всегда занимала прочные позиции, но в Европе это было вполне обычным явлением. В 80-х и 90-х годах на европейском рынке доминировали компьютеры Amiga и консоли SEGA, такие как Master System, в то время как продукция Nintendo пользовалась более ограниченным спросом.
Clair Obscur: Expedition 33 выделяется как одна из лучших JRPG-игр этого поколения консолей, доказывая, что отсутствие контакта с классическими играми Nintendo, как Super Mario Bros, The Legend of Zelda или Metroid, не помешало Гийому Брошу создать шедевр этого жанра.
Неужели с продажами хита начались проблемы, раз пошёл такой пиар...
вряд ли.. скорее сами журналюги решили немного попиариться на фоне слухов про гремми
Скорее всего наши копипастеры одно интервют на 500 блогов порезало
А еще он не какал вверх ногами.
Тише не надо понтоваться своими достижениями
Если я не ошибаюсь то такая новость уже была
Вот это важный факт. Ждем новостей, что глава какой-то студии в детстве не ел манную кашу или не играл в тетрис.