Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 3 180 оценок

Создатель Clair Obscur: Expedition 33 в детстве никогда не играл на консолях Nintendo

Gruz_ Gruz_

Clair Obscur: Expedition 33 доказала, что великие игры могут появляться и без влияния Nintendo. Гийом Брош, генеральный директор Sandfall Interactive и создатель одной из лучших игр 2025 года, в недавнем интервью рассказал, что в детстве у него так и не было возможности поиграть на консолях Nintendo.

В интервью японскому изданию DenfamiNicoGamer Гийом Брош рассказал, что на его становление как геймдизайнера повлияли такие игры, как Final Fantasy, Atelier, Devil May Cry и Shinobi на PlayStation 2.

Подобная реальность может удивить североамериканских геймеров, где консоль Nintendo всегда занимала прочные позиции, но в Европе это было вполне обычным явлением. В 80-х и 90-х годах на европейском рынке доминировали компьютеры Amiga и консоли SEGA, такие как Master System, в то время как продукция Nintendo пользовалась более ограниченным спросом.

Clair Obscur: Expedition 33 выделяется как одна из лучших JRPG-игр этого поколения консолей, доказывая, что отсутствие контакта с классическими играми Nintendo, как Super Mario Bros, The Legend of Zelda или Metroid, не помешало Гийому Брошу создать шедевр этого жанра.

Egik81

Неужели с продажами хита начались проблемы, раз пошёл такой пиар...

3
нитгитлистер

вряд ли.. скорее сами журналюги решили немного попиариться на фоне слухов про гремми

2
-zotik-

Скорее всего наши копипастеры одно интервют на 500 блогов порезало

1
Yoshemitsu

А еще он не какал вверх ногами.

1
Madiark

Тише не надо понтоваться своими достижениями

Константин335

Если я не ошибаюсь то такая новость уже была

Skiv101

Вот это важный факт. Ждем новостей, что глава какой-то студии в детстве не ел манную кашу или не играл в тетрис.