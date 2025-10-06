Создатель Clair Obscur: Expedition 33 в детстве никогда не играл на консолях Nintendo

Clair Obscur: Expedition 33 доказала, что великие игры могут появляться и без влияния Nintendo. Гийом Брош, генеральный директор Sandfall Interactive и создатель одной из лучших игр 2025 года, в недавнем интервью рассказал, что в детстве у него так и не было возможности поиграть на консолях Nintendo.

В интервью японскому изданию DenfamiNicoGamer Гийом Брош рассказал, что на его становление как геймдизайнера повлияли такие игры, как Final Fantasy, Atelier, Devil May Cry и Shinobi на PlayStation 2.

Подобная реальность может удивить североамериканских геймеров, где консоль Nintendo всегда занимала прочные позиции, но в Европе это было вполне обычным явлением. В 80-х и 90-х годах на европейском рынке доминировали компьютеры Amiga и консоли SEGA, такие как Master System, в то время как продукция Nintendo пользовалась более ограниченным спросом.

Clair Obscur: Expedition 33 выделяется как одна из лучших JRPG-игр этого поколения консолей, доказывая, что отсутствие контакта с классическими играми Nintendo, как Super Mario Bros, The Legend of Zelda или Metroid, не помешало Гийому Брошу создать шедевр этого жанра.