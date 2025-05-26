Создатель Clair Obscur: Expedition 33 восхищён Persona 5: "В некоторых аспектах ей нет равных"

Гийом Брош, креативный директор и геймдиректор RPG Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive, открыто признаёт, что одной из главных вдохновляющих сил для его команды стала Persona 5. Более того, по мнению Броша, в ряде аспектов творение Atlus заслуживает титула «лучшей игры в мире».

В интервью японскому изданию Denfaminicogamer он подчеркнул, что Persona 5 недосягаема по качеству пользовательского интерфейса и визуальной подаче боёв. «То, как резко смещается камера при каждом действии игрока, создаёт ощущение, будто смотришь фильм», — рассказал разработчик. Он отметил, что постарался перенести дух этой кинематографичности и динамики в свой проект, адаптируя лучшие находки под собственный стиль.

Брош также упомянул, что Clair Obscur: Expedition 33 во многом опирается на наследие японских ролевых игр, среди которых он особенно выделяет Final Fantasy VI-X, Shadow Hearts, Suikoden, серию Atelier и Lost Odyssey. Эти тайтлы сформировали его как разработчика и заложили фундамент его любви к жанру JRPG.

При этом геймдиректор подчёркивает: простое копирование чужих идей — путь в никуда. Он предостерегает от западной тенденции механически заимствовать популярные элементы из успешных японских проектов, не осмыслив их глубины. Вместо этого команда Sandfall стремится переработать вдохновение в нечто оригинальное, способное отразить уникальную художественную идентичность студии.

«Я не хочу просто клонировать Persona 5. Мы продолжаем работать над интерфейсом, добавляем элементы операторской подачи, но стараемся, чтобы всё это служило нашей собственной истории», — подчёркивает Брош.

Clair Obscur: Expedition 33 уже заинтересовала поклонников жанра своим необычным художественным стилем и амбициозным подходом. Явное уважение к классике JRPG, совмещённое с желанием сказать что-то новое, делает проект одним из самых ожидаемых дебютов на горизонте.