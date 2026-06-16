Создатель Final Fantasy Resonance объяснил возрождение пошаговых RPG успехом Clair Obscur: Expedition 33

Руководитель разработки Final Fantasy Resonance Хирото Фуруя считает, что популярность пошаговых ролевых игр переживает новый подъём благодаря поколению разработчиков, выросших на классических JRPG. По его словам, именно эти авторы сегодня создают собственные проекты и возвращают жанр в центр внимания индустрии.

В интервью Фуруя отметил, что успех таких игр, как Clair Obscur: Expedition 33, нельзя объяснить только модой или рыночными трендами. По его мнению, современные разработчики просто воплощают в жизнь те игровые идеи, на которых выросли сами.

«Многие из нас выросли на пошаговых RPG, а теперь создают игры самостоятельно. Мы возвращаемся к тем впечатлениям, которые получили в детстве, переосмысливая их для новой аудитории», — объяснил Фуруя.

Разработчик уверен, что команда Clair Obscur также вдохновлялась классическими японскими RPG, а нынешний интерес к жанру напоминает процессы, происходящие в аниме, манге и других сферах развлечений, где авторы всё чаще переосмысливают любимые произведения прошлого.

Фуруя подчеркнул, что пошаговые RPG на самом деле никогда не исчезали. Однако в последние годы многие крупные издатели старались переходить к экшен-механикам и боям в реальном времени, считая такой подход более современным и привлекательным для массовой аудитории.

Тем не менее успех Clair Obscur: Expedition 33, Baldur’s Gate 3 и других проектов показал, что интерес к пошаговой системе остаётся высоким даже среди широкой аудитории. По мнению главы Final Fantasy Resonance, это может повлиять на развитие жанра в будущем и вдохновить разработчиков чаще обращаться к своим RPG-корням.