Создатель Final Fantasy Resonance объяснил возрождение пошаговых RPG успехом Clair Obscur: Expedition 33

Руководитель разработки Final Fantasy Resonance Хирото Фуруя считает, что популярность пошаговых ролевых игр переживает новый подъём благодаря поколению разработчиков, выросших на классических JRPG. По его словам, именно эти авторы сегодня создают собственные проекты и возвращают жанр в центр внимания индустрии.
В интервью Фуруя отметил, что успех таких игр, как Clair Obscur: Expedition 33, нельзя объяснить только модой или рыночными трендами. По его мнению, современные разработчики просто воплощают в жизнь те игровые идеи, на которых выросли сами.
«Многие из нас выросли на пошаговых RPG, а теперь создают игры самостоятельно. Мы возвращаемся к тем впечатлениям, которые получили в детстве, переосмысливая их для новой аудитории», — объяснил Фуруя.
Разработчик уверен, что команда Clair Obscur также вдохновлялась классическими японскими RPG, а нынешний интерес к жанру напоминает процессы, происходящие в аниме, манге и других сферах развлечений, где авторы всё чаще переосмысливают любимые произведения прошлого.
Фуруя подчеркнул, что пошаговые RPG на самом деле никогда не исчезали. Однако в последние годы многие крупные издатели старались переходить к экшен-механикам и боям в реальном времени, считая такой подход более современным и привлекательным для массовой аудитории.
Тем не менее успех Clair Obscur: Expedition 33, Baldur’s Gate 3 и других проектов показал, что интерес к пошаговой системе остаётся высоким даже среди широкой аудитории. По мнению главы Final Fantasy Resonance, это может повлиять на развитие жанра в будущем и вдохновить разработчиков чаще обращаться к своим RPG-корням.
Вот только чтобы был успех как у экспедиции должны быть персонажи как у экспедиции, сюжет как у экспедиции, музыка как у экспедиции и т.д.
Я не удивлюсь если эффективные менеджеры начнут клепать пошаговые РПГ с повесткой, боевыми пропусками и прочим и удивляться провалу.
Clair Obscur: Expedition 33 и Baldur’s Gate 3
Это исключения. БГ3 стала такой популярной из-за хорошего бюджета, нормальных разработчиков и ориентированности на казуалов. Вот сейчас есть и Solasta и Pathfinder, весьма годные, но знаете почему они не популярны у массового игрока? Бюджет. Это тебе не БГ3 где есть бабки и на катсцены, и полноценное общение со спутниками от третьего лица и куча озвученных диалогов. А вот в этих играх этого нет, там текст, много текста. Игры то хорошие, но не всем в кайф читать тонны текста и ковыряться в статах.
У Clair Obscure с типичными jrpg очень мало общего. Типичные сюжеты и персонажи в jrpg...ну японские как ни странно, не всем такое нравится, тем более европейскому игроку, писклявый голоски, стилистика, музыка и тд. Я вот ту же персону все никак не решусь запустить, как посмотрю трейлер, так уже плохо от яркости и цветастости
Не говоря уже о том, что интерес к этих игр вызвана никак не их пошаговость, наоборот это самый спорный момент, а сюжет, проработка, визуал и ролевой отыграш
Clair Obscur: Expedition 33, Baldur’s Gate 3 это не более, чем исключения и то я если честно в них не играл и не планирую.
Недайбог...
Смешно)