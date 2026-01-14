Создатель серии Persona высоко оценил Clair Obscur: Expedition 33 - "в игре чувствуется искренняя забота"

Руководитель Studio Zero и один из ключевых авторов серии Persona Кацура Хасино рассказал, что лично поиграл в Clair Obscur: Expedition 33 и остался под большим впечатлением от работы французской студии Sandfall Interactive.
Во время визита разработчиков Clair Obscur в Японию Хасино пообщался с командой и получил копию игры. По его словам, он пока не прошёл её до конца, но уже сейчас может отметить высокий уровень исполнения. Хасино подчеркнул, что в проекте ощущается много внимательной и аккуратной любви, а сама игра сделана очень качественно и глубоко.
Высказывание культового JRPG-разработчика особенно примечательно на фоне сравнений Clair Obscur с Metaphor: ReFantazio. Игры по-разному подходят к пошаговой боевой системе и классам, но обе делают сильный акцент на эмоциях, мире и темах утраты и тревоги.
Базу выдал. Лучше экспедиции игры ещё не придумали.
(с ра нь) для обделенных умом эта экспедиция как и персона для анимешных (уще рбных)
чел любит тамагочи казульню, ну ниплачь =(((((((((((
Да, экспедиция реально хороша
А про ККД2 никто ничего не чувствует - думайте.
только что писал об этом,мой комент успешно снесли
И это правда, только вначале мне казалось что игра слабая индюшатина, а как попала на остров то челюсть отвисла, и чем дальше тем круче, видно душу вложили в дизайн, музыку, сюжет, а тупицы любители тамагчои тетрис пусть играют там где то.точка.