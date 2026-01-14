ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 633 оценки

Создатель серии Persona высоко оценил Clair Obscur: Expedition 33 - "в игре чувствуется искренняя забота"

IKarasik IKarasik

Руководитель Studio Zero и один из ключевых авторов серии Persona Кацура Хасино рассказал, что лично поиграл в Clair Obscur: Expedition 33 и остался под большим впечатлением от работы французской студии Sandfall Interactive.

Во время визита разработчиков Clair Obscur в Японию Хасино пообщался с командой и получил копию игры. По его словам, он пока не прошёл её до конца, но уже сейчас может отметить высокий уровень исполнения. Хасино подчеркнул, что в проекте ощущается много внимательной и аккуратной любви, а сама игра сделана очень качественно и глубоко.

Высказывание культового JRPG-разработчика особенно примечательно на фоне сравнений Clair Obscur с Metaphor: ReFantazio. Игры по-разному подходят к пошаговой боевой системе и классам, но обе делают сильный акцент на эмоциях, мире и темах утраты и тревоги.

Комментарии:  7
Summor Ner

Базу выдал. Лучше экспедиции игры ещё не придумали.

12
Роман45554

(с ра нь) для обделенных умом эта экспедиция как и персона для анимешных (уще рбных)

8
Ekaterina2009 Роман45554

чел любит тамагочи казульню, ну ниплачь =(((((((((((

ExclusiveKirk

Да, экспедиция реально хороша

3
Kot9ipa12392

А про ККД2 никто ничего не чувствует - думайте.

2
ДаДжи

только что писал об этом,мой комент успешно снесли

2
Ekaterina2009

И это правда, только вначале мне казалось что игра слабая индюшатина, а как попала на остров то челюсть отвисла, и чем дальше тем круче, видно душу вложили в дизайн, музыку, сюжет, а тупицы любители тамагчои тетрис пусть играют там где то.точка.