Создатель The Last of Us не сдержал своего восхищения после прохождения Clair Obscur: Expedition 33

Одним из главных сюрпризов 2025 года по праву считается Clair Obscur: Expedition 33 — дебютная пошаговая ролевая игра от французской студии Sandfall Interactive. Команда из 33 человек (а точнее — 32, как любят подчёркивать сами разработчики из-за собаки в студии) представила неожиданно глубокую и трогательную историю, обёрнутую в оригинальный визуальный стиль и уникальную боевую систему. Игра быстро завоевала внимание игроков, а теперь к ней присоединился и один из ведущих творцов индустрии.

Нил Дракманн, креативный директор The Last of Us, опубликовал в своих соцсетях фото финальных титров Expedition 33, сопроводив его восторженным комментарием. Он назвал проект "одной из самых трогательных и креативных историй за долгое время", добавив, что игра произвела на него сильное впечатление. Учитывая подход Naughty Dog к повествованию и эмоциональному дизайну, такая оценка звучит особенно весомо.

Сложно представить лучшую похвалу для начинающей студии, чем признание от автора таких игр, как The Last of Us и Uncharted 4. Особенно с учётом того, что Clair Obscur: Expedition 33 уже успела заслужить высокие пользовательские оценки на всех платформах. Как отметили сами разработчики, успех стал результатом тесной творческой атмосферы в студии и акцента на импровизацию — особенно в актёрской игре. Подробнее об этом читайте в нашем прошлом материале:

Похвала от Нила Дракманна может не только послужить мощным признанием для Sandfall Interactive, но и вдохновить студию Naughty Dog, которая, по последним данным, работает сразу над несколькими проектами, включая анонсированную Intergalactic: The Heretic Prophet. Вполне возможно, что Clair Obscur станет новым ориентиром в создании эмоционально насыщенных историй.