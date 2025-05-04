Создатели Clair Obscur: Expedition 33 опубликовали видео с записью саундтрека

Sandfall Interactive выпустила оркестровое музыкальное видео выступления с пятью песнями из своей пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33.

14-минутное видео охватывает Alicia, Lumière, L'Aurore aux Doigts de Roses, Aline и Until Next Life из оригинального саундтрека Clair Obscur: Expedition 33, который вы также можете послушать на различных потоковых сервисах и купить в цифровом виде. Саундтрек был написан Лориен Тестард при участии Элис Дюпор-Персье с оркестровым исполнением Orchestre Curieux.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).