Создатели Clair Obscur: Expedition 33 отмечают первую годовщину специальным артом и скидкой

24 апреля исполнится ровно год с момента выхода Clair Obscur: Expedition 33. В честь этого события команда разработчиков подготовила специальную праздничную иллюстрацию, поблагодарив игроков за поддержку и интерес к проекту.
Кроме того, авторы напомнили, что сейчас игру можно приобрести в Steam со скидкой 20% — отличная возможность для тех, кто давно присматривался к проекту, но откладывал покупку.
Разработчики надеются, что годовщина станет не только поводом для ностальгии у поклонников, но и привлечёт новых игроков в мир Clair Obscur: Expedition 33.
ума не хватило сделать скидку 33%
Год, который потряс мир. Феноменальная игра, пожалуй, лучшее, что выходило после третьего Ведьмака.
Сиквел Экспедиции теперь станет одним из самых ожидаемых проектов. Сейчас анонсируются телеадаптации по всякой игровой фигне, хотя Клэйр Обскюр -- идеальный вариант и для кино, и сериала. Эффект будет сопоставим с Матрицей.