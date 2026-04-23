Создатели Clair Obscur: Expedition 33 отмечают первую годовщину специальным артом и скидкой

24 апреля исполнится ровно год с момента выхода Clair Obscur: Expedition 33. В честь этого события команда разработчиков подготовила специальную праздничную иллюстрацию, поблагодарив игроков за поддержку и интерес к проекту.

Кроме того, авторы напомнили, что сейчас игру можно приобрести в Steam со скидкой 20% — отличная возможность для тех, кто давно присматривался к проекту, но откладывал покупку.

Разработчики надеются, что годовщина станет не только поводом для ностальгии у поклонников, но и привлечёт новых игроков в мир Clair Obscur: Expedition 33.