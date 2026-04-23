Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 929 оценок

Создатели Clair Obscur: Expedition 33 отмечают первую годовщину специальным артом и скидкой

monk70 monk70

24 апреля исполнится ровно год с момента выхода Clair Obscur: Expedition 33. В честь этого события команда разработчиков подготовила специальную праздничную иллюстрацию, поблагодарив игроков за поддержку и интерес к проекту.

Кроме того, авторы напомнили, что сейчас игру можно приобрести в Steam со скидкой 20% — отличная возможность для тех, кто давно присматривался к проекту, но откладывал покупку.

Разработчики надеются, что годовщина станет не только поводом для ностальгии у поклонников, но и привлечёт новых игроков в мир Clair Obscur: Expedition 33.

Индустрия
Tommy451

ума не хватило сделать скидку 33%

9
maximus388

Год, который потряс мир. Феноменальная игра, пожалуй, лучшее, что выходило после третьего Ведьмака.
Сиквел Экспедиции теперь станет одним из самых ожидаемых проектов. Сейчас анонсируются телеадаптации по всякой игровой фигне, хотя Клэйр Обскюр -- идеальный вариант и для кино, и сериала. Эффект будет сопоставим с Матрицей.

6
lostpisec