Создатели Clair Obscur: Expedition 33 поблагодарили игроков за тёплый прием

Студия Sandfall Interactive выразила благодарность игрокам за тёплый приём своей новой игры Clair Obscur: Expedition 33. В своем сообщении разработчики поблагодарили пользователей за восторженные отзывы и поддержку, отметив, что ценят каждый отклик, каждый кусочек контента и трансляции.

Игра рассказывает о группе людей, которые отправляются в экспедицию, чтобы остановить Художницу – божество, которое ежегодно наносит на монолит цифру, означающую количество смертей среди людей, чей возраст совпадает с числом.

Релиз игры состоялся 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, и она сразу же привлекла внимание. Пиковый онлайн в первый день составил более 50 тыс. игроков, а игра получила высокие оценки от критиков и, что наиболее важно, от самих игроков.