Создатели Clair Obscur: Expedition 33 поблагодарили игроков за тёплый прием

Студия Sandfall Interactive выразила благодарность игрокам за тёплый приём своей новой игры Clair Obscur: Expedition 33. В своем сообщении разработчики поблагодарили пользователей за восторженные отзывы и поддержку, отметив, что ценят каждый отклик, каждый кусочек контента и трансляции.
Игра рассказывает о группе людей, которые отправляются в экспедицию, чтобы остановить Художницу – божество, которое ежегодно наносит на монолит цифру, означающую количество смертей среди людей, чей возраст совпадает с числом.
Релиз игры состоялся 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, и она сразу же привлекла внимание. Пиковый онлайн в первый день составил более 50 тыс. игроков, а игра получила высокие оценки от критиков и, что наиболее важно, от самих игроков.
Топище.
ты мне так и не ответил в другой теме
а чем именно зацепила?сюжетом?ты просто как и я не любитель JRPG
Не увидел мб, да все в игре круто сделано. Сюжет интересный, музыка топ, боевка тоже очень даже, уже часов 12 за 2 дня наиграл и не надоедает. Катаю на высокой сложности, к парированиям надо придрочиться и разнос пойдёт. Некоторые нытики жалуются на тайминги, для таких есть кнопка уклонение, там окно больше, но они видимо читать не умеют)
спасибо! тогда куплю в стиме! спасибо еще раз!
А на какую игру больше всего похожа? Конечно, сейчас пока Метро Исход хочу все пройти, но потом думал как раз на такие перейти, FE Engage осилить или вот как вариант CO.
Если конкретно боевкой, то на персону, только более разнообразная.
Игра топище, реальный шедевр😎😍👍😇
Коротко о clair obscur: expedition 33
Можно больше информации про эту игру? Расскажите сюжетную завязку // Денис Н
Что ж там за шедевр, что все в таком восторге? // Кейт Фостер
Восторге только проплаченные !!! Игра на само деле кал ещё тот - боёвка ху@# полная , может если и зацепит то только сюжетом и то он там тонко размазан ! К покупке не рекомендую , если интересно посмотреть что и как там - для этого есть зелёный магазин ! // Rick Sanchez
Иди в роблокс
Да по любому он даже не играл в нее. Так посмотрел где то обзор... У таких как правило нет своего мнения ни на что! Как доказательство пойдет срач в комментах, слишком предсказуемы...
Да это феноменальный проект отвечаю. Очень яркая, красивая и интересная. Это искусство в его чистой форме. Почти во всех фентези рпг вы видите одно и тоже - скелеты, зомби, деревня, кузнец. Тут просто всё по другому. Меня она вообще зацепила безбожно как первый хелблейд в своё время.