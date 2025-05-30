Создатели Clair Obscur: Expedition 33 пока не планируют расширять свой штат

Главный операционный директор Sandfall и продюсер Clair Obscur: Expedition 33 Франсуа Мерисс в разговоре GamesIndustry заявил, что студия будет сопротивляться желанию увеличить численность коллектива, чтобы ускорить выход своих следующих игр. Наоборот, они хотят сохранить "костяк команды и ту атмосферу", благодаря которой был создан их прорывной хит.

Мы хотим сохранить ту структуру, которая сделала нас успешными.

Такую точку зрения разделяет издатель Kepler, а его директор по портфолио Мэтью Хандрахан добавил:

По-моему, сохранить основную команду, которая будет воплощать видение и создавать игру, а затем по мере необходимости ее расширять за счет аутсорсинга, - это вполне рациональный и устойчивый способ управления разработкой игр.

Как утверждает Мэтью Хандрахан, Rockstar, создатели GTA 6, в состоянии справиться с растущими бюджетами на создание ААА-игр и размерами команд, которые мы наблюдаем во всей индустрии, но в большинстве случаев этого не происходит, а «ведение бизнеса таким образом влечет за собой человеческие жертвы»:

Я думаю, в индустрии было много примеров того, как безответственно относятся к растущим бюджетам и размерам команд. В некоторых играх это может сработать. Наверное, мы все можем с уверенностью сказать, что в GTA 6 все получится. Зато есть множество игр, над созданием которых работали очень большие команды и за огромные деньги, но они не выстрелили, что влечет за собой человеческие жертвы. Многие люди теряют работу. Бог знает, сколько увольнений произошло в индустрии за последние несколько лет.

Подобные взгляды встречаются все чаще. Так, экс-глава PlayStation Шон Лейден уже не раз высказывался за возвращение AA-игр. Принимая во внимание успех Clair Obscur: Expedition 33 и растущие проблемы индустрии, можно лишь предположить, что подобного рода призывы в дальнейшем будут звучать все громче и чаще.