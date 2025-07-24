Создатели Clair Obscur: Expedition 33 посетили офис Kojima Production

Выпуская на рынок игру Clair Obscur: Expedition 33 французская студия Sandfall Interactive, думается, и представить себе не могла подобного успеха. Их пошаговая ролевая игра не только сумела покорить сердца критиков и простых геймеров, но и стала одним из явных фаворитов на получение премии «Игра года».
Итак, Хидео Кодзима выложил в сети X несколько фотографий с визита в офис Kojima Productions создателй Clair Obscur. Гийом Брош, исполнительный директор и креативный глава Sandfall, попозировал со своими коллегами в компании знаменитого японского геймдизайнера, который совсем недавно успешно выпустил свою новую игру - Death Stranding 2: On the Beach.
И это еще одна форма признания для скромной компании со штаб-квартирой в Монпелье, в адрес которой то и дело продолжают поступать похвалы со всего мира. Кроме того, Брош даже оставил свой автограф на стене, установленной в офисе студии Kojima Productions.
Теперь официально можно говорить, что Экспедиция стала успешной. Раз сам гениальный Кодзима пригласил разработчиков к себе в студию.
Хотя с другой стороны, может статься, что вся гениальность японца держится именно вот на таких гостях или звездах, как в реальной жизни, так и в игровой.
Вторичный сиквел Странного Деда стух через пару недель после релиза, а офигительная Клейр Обскюр -- главный кандидат на ГОТИ до сих пор будоражит общественность и покоряет платформы.
Пусть Кодзима хоть так погреется в лучах настоящей славы, а не маркетинговой.
Она стала успешной когда на бюджете в 30 лямов продалась миллионами копий, присутсвуя при этом в геймпасе.
Игры это бизнес и коммерческий успех превыше всего. Только потом уже для издателя важно принятие аудитории, оценки и прочее, но тут и с этим полный порядок.
Куй железо пока горячо. Ну а касательно игроделов моё мнение, что игра так себе. Но раз другим нравится чтож. Будет интересно посмотреть смогут ли они делать и далее хиты для многих.
ни 1 клоуна под твоимм коментом? интеренсо куда все циркачи делись?))
ну лаааааадна, уговорил...
Понты они такие - странные!))))
Кодзима собирает селфи с другими геймдизайнерами, как Танос камни бесконечности) Гений, одним словом.
Гениалиться будут?
Хиралиться!:D
Игра года?:D Год ещё не закончился))
Намекаешь, что The Outer Worlds 2 ещё возьмёт своё?