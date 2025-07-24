Создатели Clair Obscur: Expedition 33 посетили офис Kojima Production

Выпуская на рынок игру Clair Obscur: Expedition 33 французская студия Sandfall Interactive, думается, и представить себе не могла подобного успеха. Их пошаговая ролевая игра не только сумела покорить сердца критиков и простых геймеров, но и стала одним из явных фаворитов на получение премии «Игра года».

Итак, Хидео Кодзима выложил в сети X несколько фотографий с визита в офис Kojima Productions создателй Clair Obscur. Гийом Брош, исполнительный директор и креативный глава Sandfall, попозировал со своими коллегами в компании знаменитого японского геймдизайнера, который совсем недавно успешно выпустил свою новую игру - Death Stranding 2: On the Beach.

И это еще одна форма признания для скромной компании со штаб-квартирой в Монпелье, в адрес которой то и дело продолжают поступать похвалы со всего мира. Кроме того, Брош даже оставил свой автограф на стене, установленной в офисе студии Kojima Productions.