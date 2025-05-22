Создатели Clair Obscur: Expedition 33 представили коллекционный набор The Monolith Set без игры

Компания Sandfall Interactive анонсировала новый коллекционный предмет для Clair Obscur: Expedition 33, The Monolith Set, после огромного спроса и быстрой распродажи оригинального коллекционного издания в начале этого года.

Созданный с помощью Laced Audio, набор Monolith включает в себя стилбук, музыкальную шкатулку Monolith и артбук экспедиционного журнала. Он содержит все премиальные физические товары из оригинального издания без базовой игры или загружаемых косметических средств. В результате набор предлагается по сниженной цене $119.99.

Чтобы предотвратить спекуляцию, Sandfall ограничивает покупки двумя на одного покупателя. Предварительные заказы начнутся завтра и будут открыты до четверга, 12 июня. Полные сведения о продукте и информация о заказе будут доступны на официальной странице продукта запуска.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.