Создатели Clair Obscur: Expedition 33 представили новый трейлер, посвященный персонажу Маэль

Студия Sanfall Interactive представила новый трейлер своей предстоящей пошаговой RPG Clair Obscur: Expedition 33.
В нем разработчики подробнее рассказали про персонажа Маэль:
Маэль осиротела в возрасте 3 лет и никогда не чувствовала себя как дома в Люмьере. Ей трудно общаться с другими людьми и доверять им, но она научилась ценить своего приемного брата Гюстава. В свои 16 лет Маэль значительно моложе своих товарищей по Экспедиции, но в отличие от них, она рассматривает Экспедицию как шанс исследовать мир за пределами Люмьера и выковать свою собственную судьбу.
Релиз игры состоится 24 апреля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Отталкивает одно, пошаговость. Пошаговая боëвку это всегда унылый кал, пытался проходить несколько игр (Atelier Ryza, Tales of arise, Honkai Star Rail), все 3 бросил от скуки.