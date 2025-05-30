Создатели Clair Obscur: Expedition 33 работают над добавлением фоторежима

Фоторежим стал одной из обязательных функций в играх за последнее время, позволяя игрокам запечатлевать и делиться своим собственным уникальным опытом в ярких мирах. Однако некоторые игры все еще получают эту функцию в качестве обновления после запуска. Это касается и одну из самых высоко оцененных игр 2025 года, Clair Obscur: Expedition 33, но разработчики рассказали о фоторежиме в недавнем интервью.

Николас Максон, арт-директор Clair Obscur: Expedition 33, рассказал о фоторежиме во время разговора с Final Fantasy Union. Когда его спросили об этой функции, Максон ответил, что она «очень высоко в списке функций», которые Sandfall Interactive хочет сделать для игры. Сообщество часто просило эту функцию, и даже внутри команды разработчики с энтузиазмом работают над ней.

В настоящее время приоритетом Sandfall Interactive является исправление ошибок, чтобы прояснить все мелкие вещи, которые они постоянно видят «выскакивающими из интернета». В то же время у них также есть список изменений, которые они хотят внести. В настоящее время они работают над этим и выясняют, когда они смогут добавить это в игру.