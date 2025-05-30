Создатели Clair Obscur: Expedition 33 работают над добавлением фоторежима

Фоторежим стал одной из обязательных функций в играх за последнее время, позволяя игрокам запечатлевать и делиться своим собственным уникальным опытом в ярких мирах. Однако некоторые игры все еще получают эту функцию в качестве обновления после запуска. Это касается и одну из самых высоко оцененных игр 2025 года, Clair Obscur: Expedition 33, но разработчики рассказали о фоторежиме в недавнем интервью.
Николас Максон, арт-директор Clair Obscur: Expedition 33, рассказал о фоторежиме во время разговора с Final Fantasy Union. Когда его спросили об этой функции, Максон ответил, что она «очень высоко в списке функций», которые Sandfall Interactive хочет сделать для игры. Сообщество часто просило эту функцию, и даже внутри команды разработчики с энтузиазмом работают над ней.
В настоящее время приоритетом Sandfall Interactive является исправление ошибок, чтобы прояснить все мелкие вещи, которые они постоянно видят «выскакивающими из интернета». В то же время у них также есть список изменений, которые они хотят внести. В настоящее время они работают над этим и выясняют, когда они смогут добавить это в игру.
Эх, лучше бы дополнения какие нибудь)
Нах он нужен, если есть фоторежим от Отиса (UUU5)
Ууууу
На консолях ты его как активируешь?
Фоторежим не помешал бы, конечно, но кучу скринов удалось сделать и так, спасибо отсутствующему интерфейсу