Создатели Clair Obscur не изменили своего мнения и предпочитают камерную атмосферу корпоративной структуре

Clair Obscur: Expedition 33 стала громким событием, получившим признание не только критиков, но и простых игроков. Игра доминировала на The Game Awards, получив, в частности, награду «Игра года». И хотя вокруг проекта разгорелись споры, связанные с использованием в игре искусственного интеллекта, что повлекло за собой лишение ее награды для независимых игр, это не ослабило ее общего престижа.

Финансовый успех обычно побуждает компании увеличивать штат сотрудников, однако глава студии Гийом Брош по-прежнему придерживается своей позиции, о которой он заявил несколько месяцев назад.

По словам Броше, он ставит во главу угла личное участие в творческом процессе, а не управление людьми. По его мнению, работа в небольшом коллективе позволяет сохранить энергию, которая сопровождала создателей игры на протяжении последних пяти лет, ставших для них исключительно счастливым временем. Именно поэтому расширение компании в настоящее время не является для него приоритетом.

Я считаю, что в креативности хорошо иметь определенные ограничения. Это лучший способ стать лучшей версией самого себя. Сейчас мы могли бы расширить масштабы компании, поскольку у нас гораздо больше денег, но, честно говоря, это нас не особо привлекает. И мне, и руководству пришлось бы больше заниматься контролем, чем творчеством. А мы любим создавать игры больше, чем ими управлять, поэтому хотим продолжать этим заниматься. Последние пять лет были одними из лучших в моей жизни, и я хотел бы снова оказаться в том же месте.