Создатели Expedition 33 изучают будущие улучшения, в т.ч доступность, расширенные локализации и новый контент

Kepler Interactive и Sandfall Interactive подтвердили, что в настоящее время они изучают различные будущие улучшения для своей нашумевшей пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33.

В частности, фанаты могут ожидать функций доступности, неуказанного нового контента и расширенных возможностей локализации. Однако пока нельзя поделиться ни сроками, ни подтвержденными языками.

Бонжур! В настоящее время мы изучаем широкий спектр будущих улучшений — от функций доступности до нового контента и всевозможных мелочей, которые мы активно оцениваем. Естественно, это также включает расширенные возможности локализации!

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.