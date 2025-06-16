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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 2 290 оценок

Создатели Expedition 33 изучают будущие улучшения, в т.ч доступность, расширенные локализации и новый контент

monk70 monk70

Kepler Interactive и Sandfall Interactive подтвердили, что в настоящее время они изучают различные будущие улучшения для своей нашумевшей пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33.

В частности, фанаты могут ожидать функций доступности, неуказанного нового контента и расширенных возможностей локализации. Однако пока нельзя поделиться ни сроками, ни подтвержденными языками.

Бонжур! В настоящее время мы изучаем широкий спектр будущих улучшений — от функций доступности до нового контента и всевозможных мелочей, которые мы активно оцениваем. Естественно, это также включает расширенные возможности локализации!

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

30
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Кошачий комочек

провальная игра жес. вот tainted grail игра готи

24
FumblingUrgo

Авалон конечно средненький и почти даж хороший но экспедиция то шедевр

11
Кошачий комочек FumblingUrgo

мэддисон фигни не скажет

5
ilya178G

Жирно товарищ, жирно и толсто

dexxxx123

Одно непонятно, почему это полу-кинцо в котором изредко прожимаешь кнопочки - называют игрой. Если только игрой для геймплейных импотентов))

19
Fronyx

Порвался

4
Tommy.

фанаты кс, доты, тарков, танков и прочего сессионного мусора, рвутся с того что отличная сингл игра получает заслуженный хайп и почет

9
ZackSnyder

В чем она отличная? По механикам? Ты в jrpg не играл? Или тупо любишь парырывац? Сюжетно? То натянутая драма, то клоунада. Графика? Дженерик ассеты уе5. Музыка? Завывания под японщину. Французский налет лишь налет. С каких пор рядовой геймер решил стать эстетом, любящим артхаус? Цирк.

12
Tommy. ZackSnyder

да не трясись ты так, иди поиграй в сессионку какую-нибудь, может отпустит))

7
Dark1994 ZackSnyder

Вот это тебе попку порвало, малютка.

Fenharell

а изучить вопросы оптимизации и пофиксить свои кривейшие пиксельные волосы они не хотят?

3
Rey4rtRO

Надеюсь сохранение пресетов люмин в планах. В идеале вообще сохранение полных билдов оружие+пиктосы+люмины+навыки.

2
Угрюмый_Кот

Из Clair Obscur можно забахать как минимум диалогию, тема с писателями не раскрыта, а ведь именно из-за них и начался сюжет expedition 33

Вообще похоже что в этой вселенной художники и писатели выступают в роли каких-то богов

1
ilya178G

Если заявили про локализацию - продублируйте на русском, мы только ещё больше игру полюбим