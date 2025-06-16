Создатели Expedition 33 изучают будущие улучшения, в т.ч доступность, расширенные локализации и новый контент

Kepler Interactive и Sandfall Interactive подтвердили, что в настоящее время они изучают различные будущие улучшения для своей нашумевшей пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33.
В частности, фанаты могут ожидать функций доступности, неуказанного нового контента и расширенных возможностей локализации. Однако пока нельзя поделиться ни сроками, ни подтвержденными языками.
Бонжур! В настоящее время мы изучаем широкий спектр будущих улучшений — от функций доступности до нового контента и всевозможных мелочей, которые мы активно оцениваем. Естественно, это также включает расширенные возможности локализации!
Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
провальная игра жес. вот tainted grail игра готи
Авалон конечно средненький и почти даж хороший но экспедиция то шедевр
мэддисон фигни не скажет
Жирно товарищ, жирно и толсто
Одно непонятно, почему это полу-кинцо в котором изредко прожимаешь кнопочки - называют игрой. Если только игрой для геймплейных импотентов))
Порвался
фанаты кс, доты, тарков, танков и прочего сессионного мусора, рвутся с того что отличная сингл игра получает заслуженный хайп и почет
В чем она отличная? По механикам? Ты в jrpg не играл? Или тупо любишь парырывац? Сюжетно? То натянутая драма, то клоунада. Графика? Дженерик ассеты уе5. Музыка? Завывания под японщину. Французский налет лишь налет. С каких пор рядовой геймер решил стать эстетом, любящим артхаус? Цирк.
да не трясись ты так, иди поиграй в сессионку какую-нибудь, может отпустит))
Вот это тебе попку порвало, малютка.
а изучить вопросы оптимизации и пофиксить свои кривейшие пиксельные волосы они не хотят?
Надеюсь сохранение пресетов люмин в планах. В идеале вообще сохранение полных билдов оружие+пиктосы+люмины+навыки.
Из Clair Obscur можно забахать как минимум диалогию, тема с писателями не раскрыта, а ведь именно из-за них и начался сюжет expedition 33
Вообще похоже что в этой вселенной художники и писатели выступают в роли каких-то богов
Если заявили про локализацию - продублируйте на русском, мы только ещё больше игру полюбим