Создатели Expedition 33 выпустили бесплатный бонусный саундтрек в качестве благодарности игрокам

В честь неожиданного успеха ролевой игры Clair Obscur Expedition 33 и огромного сообщества, которое она породила, Sandfall выпустила альбом с бонусной музыкой, не использовавшейся в основной игре, и раздаёт его бесплатно в виде дополнения в Steam, а также выкладывает на стриминговые сайты.

В нём присутствует 33-минутная композиция Nos vies en Lumière, полностью ремикшированная и переработанная, название которой и дало наименование альбому. Вы также найдёте инструментальную версию World Map - Taking Down the Paintress, фортепианное исполнение темы Sciel и несколько треков, использованных в трейлерах перед релизом. В общей сложности вас ждёт чуть более полутора часов великолепной музыки.

Sandfall описывает альбом как «особую благодарность поклонникам Clair Obscur: Expedition 33» и предлагает его в качестве бесплатного дополнения к Steam. Вы также можете послушать её на Spotify, Apple Music и Soundcloud, если у вас есть подписка.