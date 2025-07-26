Создатели Expedition 33 выпустили бесплатный бонусный саундтрек в качестве благодарности игрокам

В честь неожиданного успеха ролевой игры Clair Obscur Expedition 33 и огромного сообщества, которое она породила, Sandfall выпустила альбом с бонусной музыкой, не использовавшейся в основной игре, и раздаёт его бесплатно в виде дополнения в Steam, а также выкладывает на стриминговые сайты.
В нём присутствует 33-минутная композиция Nos vies en Lumière, полностью ремикшированная и переработанная, название которой и дало наименование альбому. Вы также найдёте инструментальную версию World Map - Taking Down the Paintress, фортепианное исполнение темы Sciel и несколько треков, использованных в трейлерах перед релизом. В общей сложности вас ждёт чуть более полутора часов великолепной музыки.
Sandfall описывает альбом как «особую благодарность поклонникам Clair Obscur: Expedition 33» и предлагает его в качестве бесплатного дополнения к Steam. Вы также можете послушать её на Spotify, Apple Music и Soundcloud, если у вас есть подписка.
Game of the year
KCD2
Мелочь, а приятно.
eго и так бесплатно можно скачать
У нас да. А вот где-нибудь в Германии за такое накуканят
Не во всех странах на пиратство смотрят сквозь пальцы. В каких нибудь Штатах, даже за закачку торрентов, менты могут заявиться к тебе домой.
качают дай путь как
Sandfall, это вообще легально? Как вишенка на торте отличной игры.
Ну, за игру года поборется. Мой личный топ пока, но я ещё не игра в KCD2, хотя думаю и она тоже будет номинирована, так как тоже достойна
Отличная игра и отличные разработчики. Есть все шансы забрать награду Game of the Year