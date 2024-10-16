Создатели ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 представили четыре новые полные песни из саундтрека

Sandfall Interactive и Kepler Interactive представили четыре новые полные песни из своей предстоящей пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33. Эти четыре новые песни — «Nocturne Pour Lumiere», «Renoir», «Our Draft Unite» и «Shadow Of The Monolith».

Каждый трек был написан Лориен Тестард, а два трека были написаны при участии Элис Дюпор-Персье.

Художница просыпается и рисует на своем монолите раз в год проклятое число, сообщая возраст, в котором те, кто достигнет его, исчезнут. Число уменьшается каждый год, и последнее из них - 33. У команды, Экспедиция 33, есть последняя миссия - победить Художницу, чтобы помешать ей контролировать смерть.

Эта «эволюция JRPG» включает экшен в реальном времени, которые улучшают пошаговые бои. Члены группы имеют уникальные билды, на которые влияют снаряжение, характеристики, навыки и синергия. Также будут возможны уклонение, парирование и контратака в реальном времени с комбо-цепочками через ритмы атак и нацеливанием на слабые места противника с помощью системы свободного прицеливания.

Локации включают Остров Ликов и Забытое Поле битвы со скрытыми квестами, особыми спутниками для вербовки, новыми способами перемещения и секретными областями.

Clair Obscur: Expedition 33 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass и ПК весной 2025 года.