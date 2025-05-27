Создавай то, что любишь: автор Clair Obscur: Expedition 33 дал совет начинающим разработчикам

Креативный директор Sandfall Interactive Гийом Брош поделился своим опытом создания ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 и рассказал, как искренность и личный интерес к проекту помогли добиться успеха. В интервью YouTube-каналу Pirate Software он подчеркнул, что главное — делать игру, в которую самому хочется играть, а не ориентироваться исключительно на желания аудитории.
«Если мне не нравится какая-то идея, она просто не попадает в игру», — отметил Брош. — «Это делает игру очень личной, но при этом не эгоистичной. Если ты вкладываешь в проект правду и эмоции, это всегда чувствуется».
По его словам, студия не пыталась подстроиться под рынок, а сосредоточилась на создании уникального опыта. Именно это позволило игре найти свою аудиторию и добиться признания. Брош подчеркнул, что даже нишевые проекты могут «выстрелить», если в них заложена творческая честность. Он также добавил, что удача сыграла немалую роль: «Мне повезло, что мой вкус оказался близок к массовому».
Clair Obscur: Expedition 33 вышла в апреле на PC, PS5 и Xbox Series X/S и уже разошлась тиражом более 2 миллионов копий. Успех проекта не остался незамеченным — директор Larian Studios (авторы Baldur’s Gate 3) поздравил Sandfall Interactive, предположив, что игра может превысить 8–10 миллионов продаж.
ну то что ты создал мы точно не будем, игра в виде альфа версии со скинами вместо полноценной экипировки, пустой мир без персонажей да еще в одном абстрактом виде Не спасибо мы будем создавать что то действительно нормальное а не это вот.
Какой-то бессвязный поток сознания.
Маякни как создашь что-то нормальное. Полюбуемся хоть на твой шедевр.
Создавай то что любишь, а какой нибудь дно клон лоу поли ГТА в 1000 раз больше аудиторию соберёт.