Сценарист Clair Obscur Expedition 33 говорит, что есть высокий шанс выхода дополнения

Sandfall Interactive явно не ожидала такого успеха, Clair Obscur Expedition 33 завоевала популярность, и геймеры уже с нетерпением ждут новостей о возможном выходе DLC, но студия пока не утвердила конкретных планов.

«На данный момент я не могу сказать ничего конкретного, мы, честно говоря, всё ещё пытаемся осознать всё, что происходит. Нужно многое обдумать!» — говорит Сведберг-Йен, пытаясь ответить на вопрос о том, выйдет ли дополнение к Clair Obscur.

«Мы всегда говорили, что если у игроков будет сильное желание, мы будем рады сделать что-то большее, и, судя по ответам, я бы сказала, что шансы есть.»

Это ни в коем случае не окончательный ответ, но он указывает в правильном направлении для поклонников Clair Obscur: Expedition 33. И, как отмечает Сведберг-Йен, на данный момент команда просто собирает информацию. Если выйдет дополнение, то пройдёт какое-то время, прежде чем его можно будет показать.

Clair Obscur: Expedition 33 уже продалась тиражом более полмиллиона копий в день запуска, а к концу первых выходных преодолела отметку в 1 миллион проданных копий.

Это ещё более впечатляющий результат, если учесть, что игра вышла на рынок как совершенно новая серия всего через несколько дней после выхода The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.