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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 530 оценок

Сценарист Clair Obscur Expedition 33 говорит, что, есть высокий шансы выхода дополнения

KoRnEr KoRnEr

Sandfall Interactive явно не ожидала такого успеха, Clair Obscur Expedition 33 завоевала популярность, и геймеры уже с нетерпением ждут новостей о возможном выходе DLC, но студия пока не утвердила конкретных планов.

«На данный момент я не могу сказать ничего конкретного, мы, честно говоря, всё ещё пытаемся осознать всё, что происходит. Нужно многое обдумать!» — говорит Сведберг-Йен, пытаясь ответить на вопрос о том, выйдет ли дополнение к Clair Obscur.
«Мы всегда говорили, что если у игроков будет сильное желание, мы будем рады сделать что-то большее, и, судя по ответам, я бы сказала, что шансы есть.»

Это ни в коем случае не окончательный ответ, но он указывает в правильном направлении для поклонников Clair Obscur: Expedition 33. И, как отмечает Сведберг-Йен, на данный момент команда просто собирает информацию. Если выйдет дополнение, то пройдёт какое-то время, прежде чем его можно будет показать.

Clair Obscur: Expedition 33 уже продалась тиражом более полмиллиона копий в день запуска, а к концу первых выходных преодолела отметку в 1 миллион проданных копий.

Это ещё более впечатляющий результат, если учесть, что игра вышла на рынок как совершенно новая серия всего через несколько дней после выхода The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 1 млн копий
10
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
MagneticEnnio

лол как раз таки сценарий в игре плох. Концовка за Маэль она же Алисия это кринж века. Лучше бы геймплея добавили

9
Samaer

Команде Sandfall Interactive действительно удалось создать необычный мир и великолепный саундтрек!

5
Partenavia

2.9 процента прошло игру в стиме до конца " геймеры уже с нетерпением ждут новостей о возможном выходе DLC" реально ждут?

5
jax baron

естественно 2.9 прошли - иди туда хз куда, боёвка фиг с ним но вот это не знания убивает желания играть, вот чтоб дальше мучиться длс ждут.

6
MonochromeRose jax baron

Карты не такие огромные, чтобы в них можно было заблудиться. Если по пути встречаете флаг/быстрое перемещение - значит, двигаетесь в правильном направлении к сюжетному боссу.

Destroited
есть высокий шансы выхода

Заголовок иммигрант писал ?