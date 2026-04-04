Сценарист Clair Obscur: Expedition 33 рассказала, как харизма Бена Старра помогла игрокам принять Версо

В студии Sandfall Interactive рассказали, что важную роль в восприятии одного из ключевых персонажей Clair Obscur: Expedition 33 сыграла актёрская игра Бена Старра. По словам ведущего сценариста проекта Дженнифер Свэдберг-Йен, именно харизма актёра помогла игрокам принять героя после одного из ранних сюжетных поворотов.

В разговоре она отметила, что введение персонажа Версо в команду игрока было сложной задачей для сценаристов. С одной стороны, разработчикам было важно, чтобы игроки приняли нового союзника, ведь после определённого момента он становится полноценным участником группы. С другой — герой появляется в истории при довольно напряжённых обстоятельствах, из-за чего у игроков может возникнуть недоверие.

По словам Свэдберг-Йен, в такой ситуации легко допустить ошибку: если персонаж будет подан неправильно, игроки могут начать игнорировать его в команде или даже потерять интерес к истории.

Именно поэтому ключевую роль сыграло исполнение Бена Старра. Сценарист подчеркнула, что актёр сумел передать сложный характер Версо — одновременно обаятельный и немного загадочный. Его игра создаёт у игроков ощущение симпатии к персонажу, но при этом сохраняет элемент сомнения в его истинных мотивах.

Свэдберг-Йен назвала работу Старра своеобразным «мастер-классом» по созданию многослойного персонажа. По её словам, актёрская харизма помогла «перешагнуть барьер» недоверия и позволила игрокам легче принять Версо как часть команды.

Разработчики отмечают, что в сюжетных RPG вроде Clair Obscur: Expedition 33 качество озвучки и актёрской игры играет особенно важную роль, поскольку игроки проводят десятки часов рядом с персонажами и воспринимают их как полноценную часть истории.