Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 893 оценки

Сценарист Clair Obscur: Expedition 33 рассказала, как харизма Бена Старра помогла игрокам принять Версо

IKarasik IKarasik

В студии Sandfall Interactive рассказали, что важную роль в восприятии одного из ключевых персонажей Clair Obscur: Expedition 33 сыграла актёрская игра Бена Старра. По словам ведущего сценариста проекта Дженнифер Свэдберг-Йен, именно харизма актёра помогла игрокам принять героя после одного из ранних сюжетных поворотов.

В разговоре она отметила, что введение персонажа Версо в команду игрока было сложной задачей для сценаристов. С одной стороны, разработчикам было важно, чтобы игроки приняли нового союзника, ведь после определённого момента он становится полноценным участником группы. С другой — герой появляется в истории при довольно напряжённых обстоятельствах, из-за чего у игроков может возникнуть недоверие.

По словам Свэдберг-Йен, в такой ситуации легко допустить ошибку: если персонаж будет подан неправильно, игроки могут начать игнорировать его в команде или даже потерять интерес к истории.

Именно поэтому ключевую роль сыграло исполнение Бена Старра. Сценарист подчеркнула, что актёр сумел передать сложный характер Версо — одновременно обаятельный и немного загадочный. Его игра создаёт у игроков ощущение симпатии к персонажу, но при этом сохраняет элемент сомнения в его истинных мотивах.

Свэдберг-Йен назвала работу Старра своеобразным «мастер-классом» по созданию многослойного персонажа. По её словам, актёрская харизма помогла «перешагнуть барьер» недоверия и позволила игрокам легче принять Версо как часть команды.

Разработчики отмечают, что в сюжетных RPG вроде Clair Obscur: Expedition 33 качество озвучки и актёрской игры играет особенно важную роль, поскольку игроки проводят десятки часов рядом с персонажами и воспринимают их как полноценную часть истории.

zangx

Любое упоминание Clair Obscur:

Kubominator
Гипервизор
Destroited

Эта экспедиция обсёра 33 клийнеров уже всех задолбала

Dark1994

Хаха, игровое быдло тем временем продолжает корежить в комментах, любо дорого смотреть на агрессивных крестьян))

